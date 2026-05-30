Macri sigue sus giras en Santa Fe: cumbre con gobernadores y sin definición sobre su futuro

“El viernes próximo será su última parada antes del Mundial. El expresidente Mauricio Macri tiene diagramado viajar a Santa Fe para dar su “próximo paso”, tal como bautizaron en su equipo a las giras que emprendió este año. Allí, en el PRO preparan, al menos, dos encuentros mano a mano con dos gobernadores: el radical Maximiliano Pullaro de Santa Fe y el entrerriano Rogelio Frigerio, quien fuera ministro del Interior con la gestión del líder del PRO.

“Es nuestra última fecha antes del Mundial”, bromean en el partido amarillo, siempre adeptos a las metáforas futboleras que utiliza el propio Macri.

El nuevo tour está siendo armado por el secretario General del PRO, el diputado Fernando de Andreis, hoy el motor del partido, junto, en este caso particular, a la también diputada y presidenta del PRO santafesino, Gisela Scaglia, quien además fue vicegobernadora hasta fin de diciembre cuando asumió su banca.

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A ellos se le sumará el trabajo territorial que vienen desarrollando los “Ezequieles” Sabor (secretario de Gobierno porteño) y Jarvis, referente del área laboral del PRO. Ambos suelen acompañar al exjefe de Estado y a De Andreis en las recorridas con el fin de arengar a la militancia y buscar candidatos en 180 ciudades del país.

Con todo, en Santa fe la idea que bajaran en el PRO es que Macri tenga una serie de eventos que incluyan una mesa con intendentes, un acto con jóvenes y otro con mujeres amarillas. Según pudo saber PERFIL habrá dirigentes de Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, además de santafesinos.

Pero el plato fuerte estará en dos reuniones con gobernadores. Una será con Pullaro, a quien en privado –y también en público– el expresidente ha ponderado por su gestión en varias oportunidades. Allí el gobernador tiene un acuerdo con el PRO que llevó a Scaglia de vice y que se sostuvo también con varios dirigentes amarillos. A diferencia de otros casos, en Santa Fe los libertarios enfrentaron a Pullaro y su frente y el año pasado lograron ganar sorpresivamente la provincia.

Paralelamente, Frigerio también podría encontrarse con Macri, a quien conoce desde hace más de 20 años y de quien fue ministro del Interior. El gobernador tiene una buena sintonía con el Gobierno nacional y el año pasado le cedió los dos senadores a LLA y se quedó con diputados nacionales.

Para el creador del PRO serán otras dos cumbres con mandatarios provinciales luego de haber estado la semana pasada con Alfredo Cornejo en Mendoza, y semanas atrás, con los hermanos Valdés de Corrientes y con el movedizo radical Leandro Zdero en Chaco.

Con todo, Macri seguirá sin dar pistas de su futuro. Pero el jueves dejó una máxima cuando ingresaba a la cumbre con legisladores amarillos organizado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, en la sede partidaria de la calle Balcarce. Consultado sobre si sería candidato expresó: “Voy a volver a cantar”. Elíptico, volvió a dejar una puerta abierta al futuro.

Ese día, curiosamente, Macri llegó a media mañana al encuentro para dar su mirada ante los más de 70 diputados provinciales de todo el país. Lo hizo junto a De Andreis. Lo extraño: antes había hablado el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien se retiró antes de la aparición del expresidente. Rarezas de primos.