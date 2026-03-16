Mapa del PJ bonaerense: cómo se definieron las internas del peronismo en 12 distritos

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires disputó elecciones internas en 12 distritos del interior bonaerense, donde diferentes sectores del peronismo compitieron por la conducción partidaria local. El resultado dejó como principal ganador al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político del gobernador Axel Kicillof, que se impuso en ocho municipios.

En el reparto de triunfos, La Cámpora logró quedarse con el PJ en Magdalena, el Frente Renovador ganó en Tornquist y en Junín se impuso una lista de unidad que reunió a representantes de los distintos sectores del peronismo. Las internas fueron interpretadas como una medición de fuerzas dentro del peronismo bonaerense, en un contexto marcado por la disputa entre el espacio alineado con el gobernador y los sectores cercanos al kirchnerismo.

El avance del espacio de Axel Kicillof

El Movimiento Derecho al Futuro logró un fuerte desempeño en varios distritos del interior. Uno de los resultados más claros se dio en la Segunda sección electoral, donde el espacio alineado con Kicillof ganó las tres internas que se disputaban: San Nicolás, Zárate y San Antonio de Areco.

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En San Nicolás, el abogado Sebastián Vignoles se impuso sobre la dirigente kirchnerista Cecilia Comerio por 871 votos contra 669, lo que lo convirtió en el nuevo presidente del PJ local. Tras conocerse el resultado, la candidata derrotada lo llamó para felicitarlo.

En Zárate, la disputa se dio entre dos listas del propio sector kicillofista. Allí el actual presidente del PJ local, Leandro Matilla, alineado con el MDF, logró renovar su conducción al derrotar a Ana María Almirón, quien contaba con el respaldo del espacio referenciado en Sergio Berni y Agustina Propato.

La Cámpora retuvo distritos clave

Entre los resultados más relevantes para el kirchnerismo se destacó la retención del PJ en Magdalena, uno de los municipios donde La Cámpora logró imponerse en la interna partidaria. Otro triunfo importante para el espacio liderado por Máximo Kirchner se registró en Mar del Plata, donde la dirigente Fernanda Raverta logró retener la conducción del peronismo local al imponerse sobre la candidata del sector alineado con Kicillof.

La elección en ese distrito tuvo un padrón de más de 31 mil afiliados habilitados, aunque la participación fue baja y apenas votó cerca del 16% del total. Por otro lado, la interna en Junín tuvo una particularidad: la lista ganadora reunió dirigentes de distintos espacios del peronismo. La boleta denominada “Unidad Peronista”, encabezada por el concejal Fernando “Turi” Burgos, obtuvo 589 votos y logró integrar en una misma propuesta a representantes del Frente Renovador, La Cámpora y sectores del MDF.

Kicillof fortalece su poder territorial y avanza hacia una candidatura presidencial

El resultado fue reclamado por distintos sectores del peronismo, que se adjudicaron el triunfo en un distrito donde la lista no respondía exclusivamente a un solo espacio político. En este sentido, las elecciones internas del PJ bonaerense en el interior funcionaron como una señal del equilibrio de fuerzas dentro del peronismo provincial. El desempeño del Movimiento Derecho al Futuro consolidó la presencia del sector alineado con Axel Kicillof, mientras que La Cámpora logró mantener posiciones en algunos distritos estratégicos.

El resultado de estas disputas locales se interpreta dentro del peronismo como un indicador del reordenamiento político del espacio en la provincia de Buenos Aires, en un escenario marcado por la competencia entre las distintas corrientes del justicialismo.

BR / EM