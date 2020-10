María Eugenia Bielsa: "En Guernica se hizo todo lo que se pudo hacer"

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, afirmó que "en Guernica se hizo todo lo que se pudo hacer" para negociar la salida de los ocupantes antes de llegar al desalojo. La funcionaria formuló estas declaraciones luego de los enfrentamientos que protagonizaron este jueves 29 de octubre algunos participantes de la toma, que se resistían a ser desplazado, con la Policía, que derivaron en más de 35 detenidos.

"Se empezó a dialogar desde el primer momento. No es tan sencillo encontrar soluciones", afirmó Bielsa en declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia. "Si hay un muerto (en el desalojo), duele socialmente. Estoy convencida de que en el tema de Guernica se hizo todo lo que se pudo hacer", subrayó la funcionaria.

"La realidad es que esto es un drama para el país, no es un drama para la política, no es que se traicione la ideología. Hay una tarea absolutamente incompleta respecto del acceso a la tierra y la vivienda", afirmó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. "Hay que diferenciar a los que necesitan y los que aprovechan esta situación. De lo que sí estoy segura es de que los que están en la toma de Guernica no viven mejor, viven peor", agregó.

Bielsa pidió diferenciar la problemática de la toma de tierras del reclamo sucesorio de Dolores Etchevehere ante su familia por el predio de Casa Nueva. "Efectivamente, hay una necesidad de vivienda y uno entiende que hay familias sufriendo y esa situación las empuja (como Guernica), otra cosa es lo que sucede en Entre Ríos (con los Etchevehere) y otra que la que sucede en el sur", explicó.

Junto al presidente @alferdez, el gobernador @Kicillofok, la gobernadora @ArabelaCarreras, la directora de ANSES @FerRaverta, y el intendente de Ezeiza Alejandro Granados, participamos de una muy importante jornada de entrega de viviendas a familias de Buenos Aires y Río Negro. pic.twitter.com/HM93RRMGJK — María Eugenia Bielsa (@MariaEBielsaOk) October 26, 2020

Cristina Kirchner y los funcionarios que no funcionan

La vicepresidenta Cristina Kirchner provocó conmoción política con la carta difundida este lunes 26 de octubre, en la que, entre otros puntos, habló de "funcionarios que no funcionan" en el Gabinete nacional. Sobre este punto, María Eugenia Bielsa, negó haberse sentido "tocada" por las críticas de la exmandataria.

"Yo creo que la vicepresidenta tiene absoluta legitimidad para opinar de nosotros, como todos opinamos de la gestión de los demás. No me siento tocada por su opinión", subrayó la ministra. "Yo creo que con su experiencia puede decir lo que piensa sobre funcionarios y funcionarias de su gobierno. No me siento tocada porque no ha hecho una alusión a nuestro ministerio", aseguró.

"Vamos a llegar a fin de año con el 108% del presupuesto ejecutado. No he recibido una valoración personal de la Vicepresidenta, pero si lo hiciera está en su derecho", concluyó Bielsa.

FF/FeL