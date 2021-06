María Eugenia Vidal: "En Juntos por el Cambio no hay jefaturas, hay varios liderazgos"

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló sobre las internas en Juntos por el Cambio y manifestó que en la oposición "no hay jefaturas". También criticó el modelo asistencialista que lleva adelante Argentina. Sobre esto, aseguró que "está comenzando a agotarse".

Reinsertada nuevamente en la opinión pública en pleno año electoral, Vidal habló sobre el hastío de la gente con las peleas políticas y se posicionó en el ala más dialoguista de Juntos por el Cambio.

"En Juntos por el Cambio no hay jefaturas, hay varios liderazgos, entre ellos el de el ex presidente. Que haya varios candidatos a presidente para 2023 le da fortaleza como espacio político", dijo Vidal.

"Yo siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que Mauricio Macri me dio en política. Sería desagradecido de mi parte no reconocerlo", indicó sobre los dichos del ex presidente, quien había dado a entender que tanto ella como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habían llegado a la cúpula de la política bajo su ala.

Luego, se despegó del ala dura de la oposición. "Los extremos son los más ruidosos y los que más se hacen escuchar. Creo que la sociedad está yendo a un lugar más moderado", mencionó.

Además, defendió su postura dialoguista y se mostró en contra de la confrontación. "Todos integramos una coalición que como toda coalición tiene matices y tiene diferencias. La Argentina está yendo a gobiernos de Coalición. El oficialismo es una coalición y nosotros también. Yo promuevo siempre que haya más diálogo que confrontación", dijo Vidal.

En esa línea, adujo que desde la disputa por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires entre Rodríguez Larreta y el presidente, Alberto Fernández, dañó la unidad entre el gobierno porteño, el nacional y el provincial.

"Cuando Axel, Horacio y Alberto estaban los tres juntos sentados manejando la pandemia, eso fue un mensaje de mucha tranquilidad para los argentinos. Lamento que la discusión por la coparticipación por la Ciudad se haya metido en el medio y haya dañado eso", manifestó la ex funcionaria macrista.

Economía: "El esquema de planes está empezando a agotarse"

En declaraciones radiales, Vidal criticó el modelo asistencialista que forma parte de la estructura económica Argentina desde hace varios lustros.

"Para que los planes sociales no se expandan, tiene que haber una economía que genere trabajo. Si no, estás abandonando a la gente a su suerte. El Estado tiene que garantizar que cada uno tenga su trabajo. Si no puede, tiene que asistir. El esquema de planes está empezando a agotarse", explicó la ex gobernadora.

"Es la economía..." . ¿Es?

"La Argentina tiene problemas estructurales muy profundos y estoy convencida de que nuestros problemas son tan graves que nadie los va a poder resolver solos", sostuvo.

Además, agregó que observa "cierto hartazgo de las peleas en política" y en ese posicionamiento hacia el centro, mencionó que "El peligro de la brecha no es la brecha entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, sino la que hay entre la política y la gente".

Sobre las elecciones legislativas: "Hoy no estamos en campaña"

Ante la consulta por una posible candidatura en las elecciones legislativas de septiembre y noviembre, la ex gobernadora aseguró no estar en campaña.

"Faltan 60 días para el cierre de listas. Cada vez que me preguntan digo lo mismo: hay mucha gente acompañando a familiares en terapia intensiva con un respirador, hay mucha gente que perdió su trabajo. Ése es un debate de la política, de la dirigencia, no de la gente. Hoy no estamos en campaña", dijo Vidal.

Sobre el discurso duro de la oposición en contra del Gobierno Nacional, sostuvo que "es bueno para el gobierno que nosotros le planteemos las diferencias que tenemos". Sobre esto, destacó positivo "que haya una crítica honesta", ya que en esos espacios de poder "uno pierde humildad y se vuelve intolerante a las críticas", concluyó.

gi / ds