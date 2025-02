La noche de este miércoles en Duro de Domar, Mariana Brey dejó en claro que no tiene intenciones de postularse como candidata a intendenta de Quilmes, el municipio hoy conducido por la camporista Mayra Mendoza, un personaje en las antípodas. Brey desestimó cualquier especulación al respecto con una respuesta contundente. “No, no”, afirmó de entrada, y dejó poco margen a la duda. “Nadie me ofreció nada”, aseguró la panelista.

La semana pasada trascendió que desde el PRO habrían enviado a medir al imagen de Iván de Pineda para una posible candidatura, mientras que La Libertad Avanza habría enviado a medir la imagen de Brey, para una posible candidatura a intendenta de Quilmes. Se hablaba de algo similar con una posible postulación del modelo y conducto Iván de Pineda.

Brey aprovechó la pregunta de Pablo Duggan para reflexionar sobre la importancia de la preparación en la política, un tema que parece tocarla profundamente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“¿Cómo voy a ser candidata a algo que digamos, para lo cual habría que estar absolutamente preparada?”, se preguntó Brey, con un tono que mezclaba incredulidad y sinceridad. Su argumento fue tomando forma a medida que explicaba su postura.

Mauricio Macri rechazó la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema

Para ella, no se trata sólo de una cuestión personal, sino de un principio que aplica a todos los ámbitos de la gestión pública. “Justo yo, que lo que estoy exigiendo todos los días y pidiendo es gente idónea en los cargos, por ejemplo, en el Congreso o en o en cualquier otro lugar”, señaló, y dejó entrever su frustración con la falta de idoneidad que percibe en algunos sectores de la política.

La reflexión de Brey no se detuvo en una mera crítica externa. Además, llevó el análisis hacia sí misma, evaluando su propia capacidad para asumir un rol de tal envergadura. “Yo creo que solamente puede asumir una responsabilidad semejante alguien que se prepara para eso”, expresó y enfatizó la necesidad de una formación sólida para estar a la altura de las circunstancias.

Hacia el final de su respuesta, Brey fue aún más explícita sobre su situación personal. “La verdad es que hoy yo no podría decirte que estoy preparada”, admitió, y reforzó esa idea instantes después: “No, no te podría decir que hoy estoy preparada para asumir ningún tipo de responsabilidad de esas características”, cerró.

NG/LT