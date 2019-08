Mariano Recalde: "Larreta tiene la responsabilidad de evitar que la gente muera en la calle"

por Mariano Confalonieri

Mariano Recalde es candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, un distrito que conoce bien. Es legislador porteño y se postuló para jefe de gobierno en 2015. Es hijo de Héctor Recalde, referente del peronismo y del kirchnerismo, que supo liderar el bloque de diputados nacionales del FpV.

En una entrevista en la redacción de PERFIL, el dirigente opinó sobre las posibilidades del Frente de Todos en estas elecciones y analizó la situación económica, la gestión porteña, nacional y bonaerense.

-¿Tiene posibilidades el Frente de Todos en la Ciudad?

-Creo que como en cada elección que hay posibilidades. El gobierno porteño no está bien entre la gente. Hay una mayoría de vecinos que después de 12 años de macrismo ve que en la Ciudad hay cosas que no se hicieron, que no se hacen ni se van a hacer. Con Matías Lammens hay una posibilidad de cambio en la Ciudad. Hay gente que busca una alternativa. En la última elección, hace cuatro años. Larreta ganó “arañando” con el 51 por ciento. Ahora, creo que toda esa porción de la Ciudad que no lo votó a Larreta es más grande. Hay muchos porteños y porteñas desencantados con Macri que ven que Larreta en lugar de ponerse del lado de la gente se pone del lado de Macri con medidas de ajuste.

-¿Qué medidas?

-El tarifazo en el subte fue más brutal que el del transporte nacional. El ABL, los peajes, todo lo que pudo aumentar lo aumentó. Y creo que el gobierno se fue alejando de lo que le pasa a la gente. Se da muchos lujos y si bien hay obras que se ven por todos lados no son la agenda de la gente que no puede llegar a fin de mes, que no puede sostener su comercio, que no puede sostener su restaurante, que no puede programar su vida. Y Larreta sigue gobernando como si hubiera prosperidad en la Argentina.

-¿No te parece que es justo una estrategia disociar su gestión de la de Macri?

-Es una estrategia. Lo intenta. Lo que creo es que está emparentado y lo sostiene. De hecho, tuvo que juntar la elección con Macri para sostenerlo, pero intentan disimularlo, lo esconden porque es un salvavida de plomo, piantavotos.

-¿El cidudadano porteño asocia a Larreta con la política económica de Macri?

-Creo que en gran medida sí. En la elección se va a ver claro porque van en la misma boleta. A pesar de que se ha querido diferenciar por esta razón su verdadera posición política lo obliga a acompañarlo.

Mariano Recalde en la redacción de PERFIL.

-Si bien sos candidato a senador, ¿qué mantendrías de Larreta y qué harías que no hizo?

-Le va a tocar a (Matías) Lammens, pero hay cosas que se hicieron que están bien. La política de transporte, con las bicisendas y el metrobus, está bien. Pero lo que necesita la Ciudad para transformar el transporte y hacerla más cómoda es hacer los kilómetros de subte que prometió Macri hace diez años y no hizo, y que están en una ley. Si te fijás en los archivos, cada dos años, en épocas de elecciones, anuncian que van a hacer la línea F. Este año lo volvieron a hacer.

-Lo que anunciaron fue la licitación para la realización de los pliegos.

-No empezaron a hacer un pozo. Ojalá que el “taladro” (NdelaR: una ironía sobre Larreta, que se autodefine así en redes) agarre y empiece a hacer los subtes.

-¿Aumentó la gente en situación de calle? ¿Es consecuencia de la política económica? ¿Tiene responsabilidad Larreta?

-Aumentó y eso no está en discusión. Y eso hasta Larreta lo reconoció. Dijo: “habrá aumentado un 20 por ciento”, como si fuera un número despreciable. ¿Si tuvieras una persona en tu familia que queda en la calle, qué hacés?. Además, no es un 20 por ciento: hay 7521 personas durmiendo en la calle según el último censo.

-¿Por que la Ciudad dice que es 1200? Hay una diferencia sustancial entre un número y el otro.

-Porque están acostumbrados a desconocer la realidad y a echarle la culpa a otro. El que gobierna es el responsable. Ellos le echan la culpa al pasado, al kirchnerismo, a la gente, porque dicen que quieren vivir en la calle en vez de ir a los paradores, y la verdad no es así. Cuál es la razón: la política económica expulsa cada vez más gente en la calle. La gran mayoría es gente que por primera vez está en la calle.

-¿Y la Ciudad qué responsabilidad tiene?

-Tiene la responsabilidad de evitar que la gente duerma en la calle, pero sobre todo, que la gente muera en la calle.

-¿Por qué al peronismo le resulta tan difícil la Ciudad en términos electorales?

-No es tan difícil, al macrismo le resultaba muy difícil ganar la provincia de Buenos Aires y la ganó. No veo por que una fuerza progresista mucho más amplia en la que convergen muchas vertientes con Lammens como candidato.

Mariano Recalde visita Perfil

-¿La elección nacional es pareja, la gana Alberto Fernández o Mauricio Macri?

-Sobre el resultado no sabría decirte porque no adivino el futuro. Las encuestas no las creo y generalmente fallan. El gobierno está muy agresivo, muy violento y eso contrasta con la campaña de esperanza que proponen por otro lado. Ahora Macri pide por favor que digan que lo van a votar. El Frente de Todos da la expectativa de que se pueden recuperar cosas que se perdieron. Que vuelvan a tener medicamentos los jubilados y que vuelvan a tener aumentos en lugar de pérdida de poder adquisitivo. Que se recupere la marcha de la economía para que la gente pueda consumir y con eso las empresas y los comercios se reactiven en lugar de seguir cerrando. Ojalá esto se contagie y que haya un resultado contundente que nos aleje de cualquier sospecha en la primera vuelta.

-Esas propuestas económicas, así dichas, suenan sencillas, ¿cómo se llevan a la práctica con una economía en crisis?.

-Alberto Fernández dio algunas ideas de cómo se puede hacer. Recursos tiene la Argentina, los están derrochando y se están yendo por la canaleta de la especulación, se la están llevando los bancos que no laburan: es la meritocracia de los bancos, que no laburan, pero se llevan la guita. No es ningún mérito: se la llevan en pala los bancos, son miles y miles de millones. Si reducimos la tasa de interés, que es la más alta de la historia argentina, con diez días de e intereses de Leliq se pueden pagar los remedios de los jubilados.

-Fue muy criticado Alberto Fernández por esa idea. Generó para algunos la sensación de que iban a un default.

-Alberto cuando estuvo en un gobierno fue el que honró y desendeudó al país asumiendo los compromisos. Alberto va a desendeudar, el que defoltea es Macri. Nadie se pregunta de dónde sale la plata para pagarle a los bancos. Salió de los medicamentos de los jubilados, de las jubilaciones que se redujeron, de la gente que lo paga con ajuste para que se enriquezcan estos tipos. ¿De dónde sale la plata para pagar semejante tarifazo de energía. ¿Nadie hizo esos números? Esa es la diferencia entre un gobierno y otro. La plata tiene que ir para la gente, no para las grandes empresas.

-¿Tiene las mismas posibilidades el Frente de Todos en la primera vuelta que en un balotaje?

-Creo que en cualquier instancia tiene posibilidad y ojalá se gane en primera vuelta y se defina el futuro de los argentinos para bien.

-¿A Vidal la ves igual que a Macri?

-Muy parecido a Larreta, pero peor porque es una provincia con mucho más problemas. Es una dirigente que aparece más en la tele con una imagen distinta a lo que hace en la gestión. María Eugenia Vidal es Macri, defiende a Macri, gobierna para Macri y no para los bonaerenses.

-¿La gestión de Scioli era mejor que la de Vidal?

-Es difícil comparar, son momentos históricos distintos. Lo que te puedo decir es que en los gobiernos de Scioli la gente tenía trabajo, las escuelas no tenían los problemas que hoy tienen y la gente vivía mejor.

MC