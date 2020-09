Lousteau: "Lo grave del Senado es que no se está discutiendo nada de lo importante"

El senador nacional Martín Lousteau apuntó contra el oficialismo por las iniciativas que impulsa en el Congreso en el medio de la pandemia del coronavirus y la crisis económica. "Lo grave del Senado es que no se está discutiendo nada de lo importante", afirmó.

El ex ministro de Economía dijo que las fricciones con la vicepresidenta Cristina Kirchner en el recinto "son anecdóticas" porque "lo preocupante es que en el Senado, en medio de la pandemia y crisis económica, no se está discutiendo nada de lo importante".

"La gente nos ve discutiendo temas que pueden ser importantes en un contexto de un país normalizado, pero en este momento es alejado de la realidad y egoísta", expresó en diálogo con TN.

Asimismo, hizo referencia a las nuevas restricciones cambiarias: "El dólar es un síntoma, cada vez que sube la temperatura del dólar hay un problema de base y la preocupación de la gente. El dólar es el precio de todo lo que producimos nosotros con respecto al mundo".

"La gente se asusta cuando tiene incertidumbre del futuro, trata de comprar una garrocha para saltar el problema de la grieta que se le abre adelante, esa garrocha se llama dólar. No depende de nada de lo que podamos hacer nosotros y la gente lo siente más seguro", argumentó.

En esa línea, Lousteau manifestó: "La gente piensa que si la compra de 200 dólares es un problema para la economía argentina la debilidad de la economía es mayúscula, eso aumenta el temor. El Gobierno está subestimando la relevancia que tiene el dólar".

"Argentina viene de un problema estructural de falta de crecimiento desde hace mucho tiempo. Sobre eso se monta la herencia que el gobierno recibió que no es buena, ahora se montan los yerros del gobierno, y además la pandemia", agregó el senador.

Por otro lado, comentó: "La clase política debería marcar el rumbo colectivo a futuro, hace falta un llamado a la reflexión o solidaridad, si la agenda de algunos es de pelea que tengan solidaridad y se abstengan de la pelea porque tenemos que afrontar otros temas. La bronca en lationamerica no es que se evaporó, está en cuarentena. Todavía no la vimos en su magnitud. No es un momento para discutir estupideces".

En cuanto a las empresas que se van del país, opinó: "Argentina para los inversores extranjeros, los representantes tienen que explicar por qué Argentina es un caso atípico. Es lo mismo que le pasa a la gente, que le cambian las reglas. Cuando ya hay problemas en todos lados del mundo, las empresas no tienen más ganas ni energía de dedicarle esfuerzo a Argentina. Los empresarios argentinos no tienen ganas de invertir y tomar riesgos. También hay muchos jóvenes pensando en cómo se van del país".

"Veía al presidente con ánimos de dialogar al inicio de la pandemia, eso generaba cierta expectativa para la clase política, pero los últimos acontecimientos, sobre todo la quita de coparticipación, han generado la sensación de que el diálogo ya no está sobre la mesa", concluyó.

