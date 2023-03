Martín Lousteau habló sobre las internas de Juntos por el Cambio y reveló que algunos dirigentes del espacio "le tienen miedo a lo que va a pensar Mauricio Macri", aunque afirmó que la misma situación sucede del lado del oficialismo con la figura de la vicepresidenta.

"Hay gente que no tiene carácter para enfrentarse a ciertos liderazgos de su propio espacio o del otro, y tienen miedo de decir las cosas. Veo kirchneristas que le tienen miedo a Cristina (Kirchner) y por ahí piensan otra cosa", comenzó el senador radical.

"En nuestro espacio, algunos tienen miedo de lo que va a pensar Mauricio y no dicen lo que piensan. Así no es posible encontrar soluciones", agregó en diálogo con Diego Sehinkman en Solo una vuelta más (TN).

En este sentido, el legislador señaló que cuando habla de "carácter" hace referencia a "decir las cosas cuando el otro tiene poder, decírselas igual", porque sino "como decía el otro día Gerardo Morales, son 'halcones de pico'". "El carácter es decirle que no a alguien cuando tiene poder, no cuando lo ves debilitado", insistió.

"Veo un montón de gente que públicamente dice una cosa y en privado dice lo contrario. O tiene reuniones que no cuenta", sostuvo Lousteau y enfatizó: "Eso me parece cinismo".

Para ejemplificar sus dichos sobre el "carácter" se refirió a la ruptura del bloque del Frente de Todos en el Senado, la cual calificó como "genuina" y afirmó que quienes se desprendieron notaron que la vicepresidenta "no mide en sus provincias".

El debate por la Seguridad calienta la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Luego de que le consultaran sobre la foto de Mauricio Macri junto a Jorge Macri, quien se encuentra a la espera de ingresar a la lista de posibles sucesores de Horacio Rodríguez Larreta, el exministro de Economía remarcó que él "no busca fortalecerse así" y reiteró que "para transformar al país hay que ir a buscar votos, tener propuestas y demostrar que uno tiene carácter".

"Para mí el problema de ir a buscar bendiciones de alguien que uno piensa que está más arriba es que cuando esa persona se equivoca, no te animás a decirle que se está equivocando. Eso lo vimos reiteradas veces. Yo construyo de una manera colectiva", declaró Lousteau.

Considerando que el exintendente de Vicente López lo señaló por "ser parte del kirchnerismo" tras encargarse por cuatro meses del Ministro de Economía durante el primer mandato de Cristina Kirchner, añadió: "Prefiero esa frontalidad al cinismo de aquellos que dicen una cosa y hacen otra. Yo actúo así y no voy a ir a buscar una bendición".

Moratoria Previsional: con 134 votos a favor, Diputados aprobó el proyecto

Por último, el economista dio su visión sobre la aprobación de la nueva moratoria previsional y consideró que "de todas las moratorias que ha habido, esta es la menos lesiva", aunque remarcó que se trata de un "problema mal resuelto" y que "no se puede hacer una moratoria todo el tiempo".

"Resuelve un problema que existe en Argentina, que es que hay gente que hace aportes, pero no llega a los 30 años, y entonces lo que aportó no se lo considera, cuando hay otros que no aportaron nada y sin embargo les dan una jubilación", amplió Lousteau.

Al respecto, afirmó que "es lo que usa siempre el kirchnerismo en un año electoral" y concluyó: "Utiliza el principal gasto de un Estado moderno, con un motivo político de corto plazo porque no resuelve el problema de todos aquellos que no van a tener aportes y contribuyeron al sistema, sino que resuelven el de la siguiente camada. No hay una solución de fondo y deshilacha el sistema".

AS/ff