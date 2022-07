Martín Tetaz: “Mi expectativa con este Gobierno es que no choque, que no renuncie el Presidente”

El diputado Martín Tetaz habló sobre la nueva medida de estímulo del Gobierno Nacional que busca que los productores liquiden la soja y aseguró que apuesta porque el presidente Alberto Fernández termine su mandato.

“Mi expectativa con este Gobierno es que no choque en lo que le queda”, subrayó el economista de origen radical que forma parte de Juntos por el Cambio, consultado por la crisis que surfea el oficialismo.

Los discursos de la coalición opositora continúan en la tónica de hablar sobre la continuidad del mandato de Alberto Fernández, sobre todo por los problemas económicos que multiplican las voces sobre un gobierno real de Cristina Kirchner en detrimento de su compañero de fórmula en 2019.

“Me refiero a que no renuncie el Presidente, no haya estallidos sociales ni una hiperinflación”, aclaró Tetaz. La futurología sobre posibles estallidos sociales se escuchó la semana pasada en boca de dos dirigente sociales: Juan Grabois y Raúl Castells, quienes hablaron de saqueos si la situación sigue lesionando los bolsillos del grueso de la sociedad.

En diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio, Tetaz consideró, sin embargo, que en las elecciones presidenciales primarias del año venidero "habrá otra expectativa en la economía”, estipulando un escenario más fértil para la economía y jugando con una posible victoria de la coalición que conforma.

A principios de este mes, el economista presentó en Diputados un proyecto de ley para derogar el impuesto a los Bienes Personales por considerar que "carece de sentido", entre otros argumentos.

En su artículo 3, el texto dice que “en el caso de que el contribuyente haya ingresado anticipos o pagos anticipados del impuesto establecido por el artículo 16 de la ley 23.966, o la declaración jurada presentada arrojase un saldo a favor del contribuyente, los importes en cuestión serán tomados en cuenta como saldos computables para la cancelación del impuesto que correspondería ingresar en concepto de alguno de los impuestos establecidos por esta ley”. El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, firmó este documento junto a legisladores como Rogelio Frigerio y Fernando Iglesias.

Tetaz habló sobre el "dólar soja"

El diputado consideró que hay una "larga historia de los controles de cambio" en el país que viene desde 1935 y "siempre termina igual, con más regulaciones".

El Gobierno analiza cambios en el Gabinete y medidas económicas para "oxigenar la gestión"

“El estado devalúa pasando de un dólar a otro dólar, es más viejo que la escarapela", subrayó. También se metió en la polémica por el mecanismo que el Banco Central habilitó para que los productores de soja levanten las silobolsas y vendan el grano.

“Están reconociendo que el dólar no vale $130 y lo hacen de manera desprolija, con burocracia, de una manera desprolija”, remarcó. “La temporada de soja es ahora, devalúan solo por el tiempo de temporada”, dijo sobre la medida.

Inflación y FMI

Consultado por el acuerdo que el país firmó con el Fondo Monetario Internacional y la situación inflacionaria, Tetaz consideró que es posible terminar con ese flagelo estructural porque ​"todos los países de la región" lo hicieron. “Argentina tomó del FMI toda la plata que podía tomar”, sostuvo.

Además, consideró que en la actualidad “el FMI es el único dique de contención de la irracionabilidad del gobierno”, lo que significa que todavía el oficialismo "tiene que darle explicaciones a alguien”.

En ese marco Silvina Batakis viajó a Washington el sábado para "presentar credenciales" a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, quien consideró el último lunes los "esfuerzos" de la funcionaria para promover la sostenibilidad fiscal.

