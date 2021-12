Martiniano Molina asume como diputado después del COVID con la promesa de vacunarse

Su jura se retrasó porque horas antes de la ceremonia dio positivo de coronavirus. Ya de alta, el exintendente de la localidad bonaerense de Quilmes, Martiniano Molina, se prepara para asumir este martes como diputado bonaerense en una Cámara en la que rige el Pase Libre Covid, por lo que el dirigente deberá presentar el alta médica y un PCR negativo. Además, se comprometió a vacunarse en los próximos 20 días.

El dirigente de Juntos por el Cambio no estaba vacunado cuando contrajo coronavirus tres semanas atrás. "“Vengo de una familia que se dedica a la homeopatía. Elegí no vacunarme, pero no milité la posición antivacuna", dijo al justificar su decisión de no aplicarse las dosis.

Martiniano Molina asumirá como diputado con la promesa de vacunarse. Crédito: @YoSoyMartiniano enTwitter.

Este martes 28 es un día caliente en la legislatura bonaerense ya que se buscará avanzar con el proyecto de Presupuesto 2022, la Ley Impositiva, la reforma de la Ley de Ministerios, y la posibilidad de modificar la norma que limita las reelecciones indefinidas. En este contexto, asumirá Molina en una Cámara de Diputados que exige Pase Libre Covid y que tiene números ajustados tanto para el oficialismo como para la oposición.

¿Qué significa esto? Que según la disposición 2111-21, se le pide tanto a los trabajadores que atienden al público, como a quienes asisten a la cámara de Diputados para realizar trámites en los diferentes puestos de atención que presenten su esquema de vacunación.

Cámara de Diputados exige esquema de vacunación completo

En el caso de Molina, que tuvo COVID en los últimos 30 días, para ingresar se le pedirá el alta médica y un PCR negativo con fecha de este martes 28 de diciembre. Además, según pudo saber PERFIL, en las últimas horas, el diputado electo manifestó la voluntad de vacunarse pero no pudo hacerlo porque aún no pasó el plazo necesario para poder vacunarse luego de haber tenido coronavirus. Según indicó, se aplicará las dosis contra el coronavirus en 20 días.

