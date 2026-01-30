Más de 1.100 chicos participaron de talleres sobre derechos en colonias de vacaciones de la Ciudad de Buenos Aires

Durante enero, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) llevó adelante una serie de talleres de promoción de derechos destinados a niñas y niños que asisten a las Colonias Deportivas de Verano organizadas por la Secretaría de Deportes del Gobierno porteño. La iniciativa alcanzó a 1.190 chicos y chicas de entre 6 y 12 años, que participaron de actividades especialmente diseñadas para su edad en distintos puntos de la Ciudad.

Se realizaron 31 talleres en siete colonias de vacaciones que funcionan en parques y polideportivos barriales. Las actividades se desarrollaron en los complejos Chacabuco, Pomar, Parque Sarmiento, Costa Rica, Martín Fierro, Colegiales y Parque Avellaneda. Además de los niños y niñas, 93 personas adultas —entre docentes, profesoras, profesores y líderes jóvenes— formaron parte de las jornadas.

La propuesta fue organizada por el Departamento de Capacitación del MPT en articulación con la Secretaría de Deportes del GCBA, con el objetivo de acercar información clave sobre derechos en espacios cotidianos y recreativos. Desde el organismo judicial señalaron que este tipo de acciones busca complementar el trabajo que ya se realiza en ámbitos como la escuela y los clubes, ampliando el alcance del mensaje a las familias y a la comunidad.

Las temáticas abordadas se inscribieron dentro del Sistema de Protección Integral de Derechos, la Ciudadanía Digital y el Derecho a un Ambiente Sano, con eje en la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de los encuentros, se trabajaron nociones básicas sobre qué son los derechos de niñas, niños y adolescentes, cómo se protegen, qué ocurre cuando se vulneran y cuáles son las medidas de acción disponibles.

En el eje de ciudadanía digital, los talleres pusieron el foco en las buenas prácticas en el uso de tecnologías, la identidad y la huella digital, la reputación en línea y la autonomía progresiva, siempre desde una perspectiva de derechos. En relación con el ambiente, se abordó la importancia de un entorno sano, el impacto de las acciones cotidianas y prácticas como la separación de residuos y el cuidado del espacio público.

Las actividades se desarrollaron bajo una modalidad lúdica y participativa, que combinó juegos, intercambio de ideas y exposiciones breves, lo que permitió una alta participación de los chicos y chicas. Durante los talleres, surgieron reflexiones espontáneas vinculadas al cuidado del ambiente, la intimidad, el uso de la tecnología y el conocimiento de los canales de ayuda disponibles.

Desde la Secretaría de Deportes del GCBA destacaron la buena recepción de la propuesta en las colonias y el entusiasmo con el que participaron los grupos. También valoraron la posibilidad de reforzar, en un contexto recreativo, contenidos que muchos chicos ya conocen del ámbito escolar, favoreciendo una experiencia de aprendizaje vinculada al juego y al disfrute.

