Los derechos ciudadanos no se toman vacaciones

Durante el verano cambian las rutinas, se incrementan los viajes, el tiempo libre y el uso de pantallas, pero los derechos no se toman vacaciones. Desde el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires continuamos trabajando con diferentes equipos para garantizar el acceso a la información, la orientación legal y los canales de denuncia ante situaciones que pueden presentarse con más frecuencia en esta época del año. A continuación, información para algunas de las temáticas más relevantes en estos meses:

Puntos de Acceso a Derechos

En los Puntos de Acceso a Derechos asesoramos en temas de familia, vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad social, violencia de género, discapacidad, conflictos vecinales y trámites estatales, entre otros. Accedé al más cercano en estos días y horarios: en Barracas, CeSAC 16 (Osvaldo Cruz 2055, los martes de 11 a 15 h); en San Cristóbal, CeSAC 45 (Cochabamba 2622, los martes de 10 a 14 h); en Parque Avellaneda, CeSAC 13 (Av. Directorio 4210, los miércoles de 10 a 15 h); en Villa Lugano, CeSAC 3 (Soldado de la Frontera 5144, los jueves de 10 a 14 h).

También se accede a la atención virtual comunicándose por Whatsapp al 11-7107-2527 de lunes a viernes de 9 a 16 h.

Autorización de viaje para menores

Durante la temporada de verano, es habitual que muchas familias viajen al exterior. En ese contexto, es importante recordar que los menores de 18 años que viajen solos o acompañados por un tercero deben contar con una Autorización de Viaje obligatoria.

Para tramitarla se requiere usuario miBA nivel 3, DNI del menor y de sus progenitores, partida de nacimiento, que al menos uno de los adultos tenga domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, turno previo y comprobante de pago. Si el niño o adolescente viaja con otra persona, también se debe presentar su DNI.

El trámite se inicia online en TAD (Trámites a Distancia), luego se asiste con la documentación al turno asignado y finalmente se legaliza en la Cámara Civil, ubicada en Talcahuano 490.

Qué hacer ante estafas online

Con las vacaciones se incrementa el uso de pantallas, redes sociales y compras por internet, y con ello también pueden aumentar las estafas digitales. Estas situaciones forman parte del ciberdelito e incluyen prácticas como la suplantación de identidad, el robo de datos personales, fraudes, engaños virtuales y el conocido phishing a través de mensajes, redes o sitios falsos.

Quien fue víctima de una estafa online, puede realizar la denuncia en cualquier comisaría de la Ciudad, que atienden las 24 horas. También puede comunicarse con el Ministerio Público Fiscal al 0800-333-47225 o ingresar a denuncias.fiscales.gob.ar. Además, el Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad brinda orientación de lunes a viernes de 10 a 17 h, llamando al 11-4323-9362.

Cómo actuar ante la ludopatía

En estos meses también suele aumentar la exposición a plataformas de apuestas y juegos de azar, una situación que puede afectar a personas de todas las edades, incluidos chicos y adolescentes.

La ludopatía es una problemática de salud y bienestar que requiere acompañamiento, orientación y prevención. Hablar del tema, estar atentos a las conductas de juego y pedir ayuda a tiempo son formas clave de cuidar y proteger derechos.

Si necesita asesoramiento o se quiere denunciar juegos de azar ilegales, hay que comunicarse con el Ministerio Público Fiscal al 0800-333-47225 o ingresar en denuncias.fiscalias.gob.ar. También está disponible la Línea 108, el BOTI del Gobierno de la Ciudad (11-5050-0147, escribiendo “ludopatía”) y la Línea Saber Jugar de Lotería de la Ciudad al 0800-666-6006.

Prevención del grooming

Durante el verano, chicos y adolescentes suelen pasar más tiempo conectados a internet y redes sociales, lo que también aumenta la exposición a situaciones de riesgo. El grooming es un delito que consiste en el acoso sexual de una persona adulta hacia menores a través de medios digitales, con el objetivo de generar confianza y vulnerarlos. Acompañar el uso de pantallas, conversar sobre lo que ocurre online y pedir ayuda a tiempo son acciones clave para prevenir y proteger derechos.

Si necesitás orientación o querés realizar una denuncia, podés comunicarte con el Ministerio Público Fiscal al 0800-333-47225 o ingresar en denuncias.fiscalias.gob.ar. También está disponible el servicio de Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad, llamando al 11-4094-5901 (de lunes a viernes de 9 a 16 hs), el BOTI escribiendo “Patrocinio Jurídico Penal” y la línea de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal, llamando al 11-4630-7237.

Desde que asumió Gabino Tapia, en el Ministerio de Justicia trabajamos para acercar la justicia a la vida cotidiana de las personas, para que los derechos sean una realidad y lleguen cada vez más lejos y a más personas.

*Directora general de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia de la Ciudad

