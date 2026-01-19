El verano 2026 consolida un turista más prudente, flexible y de decisión tardía, según la CAME

El verano 2026 arrancó de manera heterogénea, pero con señales claras de dinamismo en el turismo interno. Los destinos que combinan naturaleza, eventos y agenda cultural muestran según los últimos datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mejores niveles de ocupación y empuje de demanda, mientras que en buena parte del país se consolida un turista más prudente, con estadías más cortas, decisiones de último momento y un consumo más selectivo.

Lejos de un retroceso de la actividad, el escenario confirma una reconfiguración de la forma de viajar: menos anticipación, mayor flexibilidad y viajes activados por experiencias concretas.

Los relevamientos de la primera quincena de enero 2026 muestran que la temporada no se ordena por reservas anticipadas, sino por picos de ocupación asociados a fines de semana, festivales, competencias deportivas y fiestas populares. Cuando se alinean evento, clima y propuesta clara, la demanda responde rápidamente, incluso en destinos que habían arrancado con registros moderados.

En los destinos de naturaleza consolidados, la ocupación se ubicó en niveles altos y muy altos.

Puerto Iguazú superó el 82% de ocupación, con picos del 85% y más de 68 mil arribos.

Ushuaia alcanzó el 88% en los primeros 15 días y proyecta un 83% para la segunda quincena, impulsada por festivales culturales y el fuerte movimiento de cruceros.

En la Patagonia y Córdoba, destinos como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Carlos Paz y Santa Rosa de Calamuchita registraron ocupación plena o cercana al 90%.

Un segundo grupo de plazas —orientadas a escapadas y turismo regional— mostró niveles medios pero sostenidos, con ocupaciones entre 60% y 75%. Allí se destacan Chascomús, gran parte de Río Negro, Entre Ríos en promedio provincial y la Quebrada de Humahuaca.

Mar del Plata alcanzó el 60% en la primera quincena, en un contexto de menor volumen interanual en la provincia de Buenos Aires.

También hubo destinos que arrancaron con registros más bajos pero muestran una trayectoria ascendente, como Puerto Madryn, Posadas, Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero, donde la agenda de eventos aparece como el principal factor de recuperación hacia el resto del mes.

Un turista que decide tarde y ajusta su estadía

La temporada confirma un cambio estructural en el comportamiento del turista. Las decisiones de viaje se toman cada vez más cerca de la fecha, con menor peso de las reservas anticipadas y mayor sensibilidad al precio y a la propuesta concreta.

En el Litoral y el Norte, buena parte de la ocupación se define en las 72 horas previas, especialmente cuando hay carnavales, festivales o eventos deportivos. Incluso en destinos con buenos niveles de ocupación, la demanda se concentra en fines de semana y fechas clave.

La duración de la estadía acompaña esta lógica:

- En destinos de paso y escapadas cortas, predominan pernoctes de 1 a 2 noches.

- En plazas consolidadas, la estadía promedio se ubica entre 3 y 4 noches. Bariloche y Mar del Plata rondan las 3,8 noches; Catamarca promedia 4; Puerto Iguazú llega a 4,4; y Ushuaia se ubica cerca de los 4 días, con el refuerzo del turismo de cruceros.

El resultado es un turista activo pero cuidadoso, que viaja, pero define tarde, ajusta tiempos y prioriza la relación precio–experiencia.

Pese a la cautela, los datos confirman que el gasto turístico sigue siendo significativo y genera impacto real en las economías locales. No se trata de menos gasto, sino de un gasto mejor direccionado.

En gran parte del país, el gasto diario promedio se ubica entre $95.000 y $100.000 por persona, como en Entre Ríos y Chascomús. En ciudades con fuerte componente urbano y cultural, como Santa Fe, el gasto diario asciende a valores sensiblemente más altos.

En destinos de alta tracción, el gasto se eleva de manera notable:

- Puerto Iguazú registró un gasto medio diario cercano a $118.000.

- Ushuaia se ubicó en el extremo superior, con alrededor de $370.000 por persona/día, explicado por excursiones, actividades premium y cruceros internacionales.

El patrón es claro: el visitante controla su presupuesto, incluso en destinos caros, y selecciona experiencias de alto valor agregado.

La principal señal de alerta aparece en la provincia de Buenos Aires, donde los registros oficiales mostraron una caída interanual del 21% en el gasto turístico de la primera quincena, con descensos más marcados en la Costa Atlántica.

Eventos, cultura y deporte: los grandes motores del verano

El verano 2026 se mueve menos por “destinos” y más por activadores concretos. Fiestas populares, festivales culturales, ferias gastronómicas y competencias deportivas funcionan como disparadores del viaje, ordenan el calendario y concentran flujo y consumo.

Carnavales en Entre Ríos, festivales en La Rioja, San Luis y Córdoba, eventos culturales en Ushuaia y Mar del Plata, y competencias deportivas en destinos como Chascomús y Tandil explican buena parte de los picos de ocupación.

La agenda reduce la incertidumbre, permite decidir tarde y vuelve “comprable” la experiencia turística.

Más allá de los eventos, la naturaleza sigue siendo el ancla estructural de la temporada. Parques nacionales, playas, ríos, termas y paisajes únicos concentran gran parte del movimiento.

Se destacan el Parque Nacional Iguazú, Ushuaia, El Calafate, los Esteros del Iberá, Las Grutas, la Costa Atlántica y los destinos de playa de río del Litoral y el Norte. A esto se suman experiencias específicas —paseos de luna llena, trekking guiado, turismo activo— que convierten a la naturaleza en un evento en sí mismo.

