El abogado y analista financiero Carlos Maslatón, en declaraciones a Radio Splendid, advirtió que la economía del país “está en caída” y apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de aplicar medidas contrarias a “las ideas que representan la libertad”.

“Está muy mal la economía, la quieren sostener interviniendo en el mercado. Desde enero estamos en caída”, señaló Maslatón. Y agregó: “Argentina tiene que tener precios similares a los de España e Italia, pero la realidad es que somos tres veces más caros”.

Por otro lado, cuestionó el sistema de flotación del dólar: “Si flotara, en un plan económico normal valdría el doble o incluso el triple”. En ese sentido, sostuvo que el gobierno “toma medidas artificiales que no representan las ideas de la libertad”.

Para el influencer político, esta situación se explica por “una mezcla de error ideológico” entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Milei. Finalmente, sobre el impacto en la vida cotidiana de las familias, concluyó: “No tiene sentido trabajar ni producir nada en este contexto”.

Cabe recordar, que Maslatón fue uno de los referentes liberales que acompañó a Milei en los inicios de su carrera política, pero se alejó por diferencias ideológicas y personales. Desde entonces, se convirtió en uno de los críticos más duros del actual presidente y no duda en señalar las debilidades de su gestión y de su base política.

La semana pasada, luego del escándalo de los audios que involucraron a Karina Milei y la familia Menem, el abogado también habló en el programa Mañanas Argentinas transmitido en C5N. Allí explicó que desde el gobierno “triplicaron la tasa de interés, retrasaron el dólar y finalmente el plan económico fracasó”.

Luego, el abogado se refirió a los mensajes de voz difundidos: "Espero una represalia electoral importante el domingo como en el mes de octubre para que cambien el rumbo". "No soy de los que cree que Milei no debe ser destituido por juicio político. Déjenlos operar que se están hundiendo solos, son un desastre", afirmó.

Al ser preguntado sobre el armado político dentro de La Libertad Avanza, Maslatón no descarta un cambio en el gabinete en caso de una derrota electoral en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Por último, sostuvo que “el movimiento libertario ya no existe más”, ya que “tienen una militancia quebrada, luego de dedicarse sistemáticamente a robar bienes públicos”.

