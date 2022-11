Massa mantiene estímulo para las automotrices

El ministro de Economìa, Sergio Massa, anunció ayer la prórroga de la eliminación de las retenciones en 2023 para el incremental de exportaciones automotrices y autopartistas con base en los despachos al exterior de 2020.

“Todo el incremental de exportaciones automotrices y autopartistas no va a pagar las retenciones en 2023”, señaló el ministro de Economía este viernes al mediodía durante un acto en el que se celebró la salida de la unidad número 100 mil de la planta del grupo Stellantis, ubicada en El Palomar, partido bonaerense de Tres de febrero. “Vamos a bajarle los impuestos a las exportaciones porque creemos que es la salida para acumular reservas y para mejorar nuestro superávit comercial”, subrayó el ministro.

Reflexionando acerca de la significancia de haber fabricado 100 mil unidades en la planta, Massa dijo: “Este era un sector que decían que no tenía futuro en la Argentina. Planteaban que en realidad las terminales y la cadena de valor no eran competitivas y que, por lo tanto, teníamos que tener libre importación de vehículos y, además, no darle incentivos a la producción y a la exportación de autos nacionales”, y enfatizó que “si el Estado no pone, si el Estado no ayuda, no alcanza”.

Del acto también participaron el embajador en Brasil Daniel Scioli; el secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren; la subsecretaria de Industria Priscila Macari; el vicepresidente para la Argentina del grupo Stellantis, Rodríguez Pérez Graciano, y el secretario general de la UOM, Abel Furlán.

Massa aprovechó la ocasión para elogiar la labor de Scioli como embajador de Brasil, principal destino de las exportaciones automotrices argentinas: “Necesitamos muchos ‘Sciolis’ que cuando se van a otros países abran los mercados para que vendamos nuestros productos”. Las estadísticas muestran que seis de cada diez automóviles exportados por la Argentina tienen como destino el mercado brasileño. El segundo destino es México hacia dónde va apenas el 3% de la producción. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), hasta octubre la industria automotriz había exportado 268.182 unidades, por lo que se espera que cierre 2022 por sobre las 300 mil unidades.

No obstante, cabe aclarar que el beneficio se computará por encima de las ventas en 2020 que fueron las más deprimidas en 17 años a causa de la pandemia. En ese año, según ADEFA, Argentina exportó 137.891 unidades, un 38% por debajo de 2019.