Lammens: "Hay tipos que usan uniforme y generan accciones irresponsables"

El candidato a jefe de Gobierno porteño del Frente de Todos, Matías Lammens, se refirió este jueves 22 de agosto al caso de Jorge Martín Gómez que murió esta semana tras recibir una patada de un efectivo policial en el barrio de San Cristóbal. “La Policía de la Ciudad tiene que recuperar la conducción política para prevenir estas conductas”, expresó en declaraciones al programa de Habrá consecuencias de El Destape Radio.

"La construcción de autoridad requiere capacitación y la presencia de funcionarios para prevenir estas conductas de tipos que usando el uniforme generan acciones irresponsables y terminan haciendo daño y mostrando descontrol. Hay que construir una fuerza moderna con equipamiento y capacitación de avanzada pero que cuiden a los porteños", recalcó.

La respuesta del ministro de Seguridad porteño sobre el hombre que murió por una patada de un policía

La muerte de Gómez sucedió este lunes 19 de agosto en la calle Carlos Calvo al 2600, en el barrio porteño de San Cristóbal, luego de que una mujer denunciara que una persona entorpecía la circulación de vehículos. Efectivos de la fuerza porteña se acercaron al lugar y habrían corroborado que un hombre se encontraba interrumpiendo la movilidad de los autos. En ese momento el sujeto habría rechazado la voz de alto de uno de los agentes, identificado como Esteban Armando Ramírez, y habría sacado un cuchillo "tipo tramontina".

Tras esto, el efectivo le pegó una patada frontal entre el estómago y el pecho y el sospechoso cayó. Luego del golpe, una ambulancia del SAME lo trasladó a un hospital cercano, pero murió. Las imágenes del incidente quedaron grabadas por una cámara del barrio y muestran -a contramano de la versión policial- que al momento de la patada el hombre mantenía ambas manos en su espalada.

En declaraciones a PERFIL, Segundo Gómez, tío de Jorge Gómez confirmó que el hombre "problemas psicológicos no tenía", aunque sí de adicción. "Tuvo en 2015 problemas de drogas. Estuvo seis o siete meses en una granja y salió recuperado. Desde ese momento empezó a trabajar en un taller. De noche hacía delivery con una moto que tenía", contó.

Cómo fueron los minutos previos a la muerte del hombre pateado por un policía

"Esté drogado o haya tenido un arma blanca, no era era para que el policía actuara de esa manera. No estaba amenazada la vida del policía. En el video se ve evidente. Si vos me decís que saca un arma y lo encara con un cuchillo, se justifica, pero acá no hay ninguna alevosía. El efectivo no corría riesgo. Su actitud es que usó la fuerza desmedida. Había como siete agentes para reducirlo. No justifica de ninguna manera lo que hizo", agregó su tío.

Mientras tanto, Esteban Ramírez declaró este martes 20 de agosto ante la jueza a cargo del el Juzgado Nº8, Yamile Bernán, que lo indagó personalmente. Aseguró que "al ver (al hombre) con el cuchillo que en su deber de policía debía impedir que el sujeto continuara armado por la calle", según publicó el sitio Infobae.