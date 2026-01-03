Maturano inauguró la temporada de internas del 2026 dentro de la CGT

Omar Maturano, el secretario general de La Fraternidad, planteó la necesidad de convocar a un paro nacional de 48 horas frente al avance de la reforma laboral en el Congreso. “Considero que es una flexibilización laboral. Lo que nos preocupa verdaderamente de esa reforma es el derecho a la protesta, que está consagrado en la Constitución, o el derecho a la huelga, también consagrado en la Constitución”, señaló el sindicalista en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

La Fraternidad agrupa a los conductores de trenes. Maturano fue reelecto con mandato hasta este año. Además de su rol en ese gremio, encabeza la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, desde donde coordina acciones con otros gremios del sector ante la crisis económica y los recortes en el transporte público. “Yo pienso diferente a la CGT. Pienso que, si convocan a sesiones para hablar de la reforma, hay que hacer una gran movilización el 10 de febrero y, al otro día, salga lo que salga, un paro de 48 horas a nivel nacional. Veremos lo que dicen los cuerpos orgánicos”, declaró Maturano.

“Lo que verdaderamente tiene que hacer la CGT, a mi entender, es convocar a un plenario de secretarios generales antes de que se trate esta reforma de ley. Los secretarios generales de todo el país dirán qué es lo que quieren. Se escuchará respetando el pensamiento del otro compañero y ahí se decidirá qué es lo que vamos a hacer”, manifestó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para el líder de los ferroviarios, “la CGT respondió ya con una marcha”. Y aclaró: “A mí lo que no me gusta es ser tibio, porque a los tibios los vomita Dios, así que tibio no quiero ser”. Finalmente, agregó: “Tampoco podemos andar rogándole a los gobernadores, a los diputados, a los senadores. Los gobernadores arreglan con la plata que les deben, que es de ellos. No les interesa si el tren llegó a Córdoba, si llegó a Tucumán, si llegó a Corrientes. Lo único que les interesa es ver si pueden pagar los sueldos provinciales, que no tengamos movida en la provincia, pedirle la plata al Estado”. Consultado por la situación en su gremio, Maturano explicó que todos los gobiernos democráticos del 83 a la fecha “no hicieron o no cumplieron las promesas que debían hacer”. “No invirtieron en nuestra industria, mintieron en un montón de cosas, hicieron cosas que no se debían. Y perdieron la confianza no solamente en el peronismo, sino en el PRO, el radicalismo propio o el socialismo, y pensaron que esto iba a ser mejor”, señaló.