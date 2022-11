El ex presidente Mauricio Macri volvió este jueves 3 de noviembre a la carga por la reforma jubilatoria en Tierra del Fuego y afirmó que es "matemático" que a la Argentina le espera el "desastre".

Además, calificó como "injusta" la medida porque proyecta sobre "la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas". Desde su cuenta de Twitter, el líder del PRO se despachó con hilo desarrollando su argumento del por qué de su crítica.

"Las jubilaciones tempranas como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas", comenzó.

En la misma línea, Macri sostuvo: "En este caso, establecen que a partir de los 55 (años) las personas han envejecido lo suficiente como para no ser del todo capaces de producir, enseñar, investigar y accionar sus vidas con autoridad. Un punto de vista condescendiente que alienta la discriminación y el aislamiento".

A la vez, el ex mandatario explicó y citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al mencionar que, al cumplirse el período 2016-2025, "la población mundial mayor de 60 se habrá duplicado y para el 2050 serán más de 2.000 millones" y continuó: "No solamente viviremos más, sino que es deseable extender la longevidad de las profesiones para vivir mejor, integrados y productivos".

"Trabajar nos da, además de un salario, un propósito, un sentido, un lugar dentro de nuestra comunidad. ¿Qué clase de mundo imaginan aquellos que promueven el retiro de personas de 55 años a través de privilegios artificiales?", resaltó Macri y tildó como una "catástrofe para las cuentas estatales y una injusticia para los trabajadores de otras provincias, que indirectamente tendrán que aportar a las jubilaciones de los estatales de Tierra del Fuego".

Macri: "Es matemático que nos espera el desastre"

"Lamentablemente, en un país así los jóvenes no tienen futuro. La energía de sus tareas, su empeño y esfuerzo serán aspirados por el Estado a través de impuestos para pagar las jubilaciones a personas que deberían estar trabajando; no solo eso, que deberían querer estar trabajando", expresó Macri.

Para el fundador del PRO, "no hay atajos, no hay trucos, no hay ningún relato, no hay arenga, movilización ni discurso fantasioso que pueda salvarnos de hundirnos hasta el fondo si seguimos con medidas así".

"Es matemático que nos espera el desastre. O hacemos el cambio o no seremos nada", finalizó.

El miércoles, Mauricio Macri había sentenciado como "una vergüenza" la medida tomada por los legisladores fueguinos, donde los empleados públicos podrán jubilarse solamente con 20 años de aportes, de acuerdo con un proyecto que fue sancionado por unanimidad: "Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC".

La respuesta de Melella

Frente a esto, el gobernador fueguino salió al cruce del expresidente y lo invitó a “informarse mejor”. “Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino; incluso, a su propio espacio”, aseguró.

De esta manera, definió al antiguo mandatario como un “repetidor de frases hechas” y agregó: “Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino”. Por esto mismo, aseguró que Macri “no representa ningún cambio”.

“Le recuerdo que, en un país federal como el nuestro, el pueblo fueguino es soberano, toma sus propias decisiones, y tiene muy buena memoria”, aclaró el gobernador, quien sostuvo que las medidas que tomó Macri durante su gestión “perjudicaron a miles de hogares”, puesto que explicó que “se perdieron miles de puestos de trabajo”.

Melella responsabilizó también al expresidente de ser “el padre del endeudamiento” que hoy padece la Argentina y de haber llevado adelante un gobierno que se encargó de “suprimir sistemáticamente los derechos de las y los trabajadores”, de acuerdo con sus declaraciones.

“Su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto”, indicó y concluyó: “Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos y no podremos nunca estar en la misma vereda”.

La jubilación anticipada en Tierra del Fuego

La iniciativa que cuestionó el expresidente ofrece la posibilidad de que los empelados públicos puedan jubilarse con 55 años hasta el 2027. De esta manera, algunas personas podrán acceder a un haber jubilatorio que comprenda el 88% de sueldo en actividad.

Según la información del portal El Sureño, la votación en la Legislatura provincial fue unánime entre los diferentes espacios políticos.

