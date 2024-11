“Fue una paliza”. Así definió Mauricio Macri en las últimas horas el triunfo de Donald Trump. Y lo felicitó por la red preferida del presidente electo de EE.UU.: Twitter (X).

El titular del PRO siguió las elecciones norteamericanas de cerca. De hecho volvió de un mini viaje familiar por el país hace apenas diez días y allí vivió el clima pre electoral de primera mano.

“Quiero felicitarte por tu triunfo y desearte lo mejor para esta nueva presidencia, querido amigo Donald Trump”, escribió en Twitter el fundador de Pro y posteó la juntos en el club de golf Mar-A-Lago, en Palm Beach, Florida, donde el republicano suele descansar y distenderse.

Ante sus íntimos el expresidente es cauto con el futuro. No cree en las segundas partes de manera general y tiene más preguntas que certezas sobre el futuro norteamericano. ¿Puede cambiar la relación dada la cercanía con Javier Milei? “Wait and see”, responde, casi jocoso, el titular del PRO. “No creo que estemos entre sus prioridades”, razona.

Observa el actual mandato de Lula da Silva en Brasil con resquemores (piensa que es el peor de todas las gestiones que le tocaron) y, sobre todo, se horroriza con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, quien logró avanzar con la mentada “democratización de la Justicia” que pretendía Cristina Kirchner.

Las críticas a AMLO tienen un insumo directo: ayer estuvo escuchando al expresidente mexicano Felipe Calderón antes de su disertación en el Foro ABECEB, que tenía a su exministro de Producción, Dante Sica, como anfitrión.

En privado, recuerda cómo, al ganar Trump mientras él era jefe de Estado, el republicano se apuró en mencionarlo como “un amigo”. El expresidente tiene fresca en su memoria la primera vez que se vieron cara a cara: tenían que negociar un contrato inmobiliario. Él tenia 38 y Macri apenas 24. Fue una escuela de negocios a cielo abierto: el republicano era durísimo hasta que acordaron.

“No sé si tendrá el mismo trato con el presidente”, duda, aunque reconoce que el fenómeno Milei se ha extendido en todo el mundo. De hecho, hace unos días regresó de Estados Unidos y allí es realmente conocido el jefe de Estado. “Todos preguntan por él”, afirma. Por ahora como una curiosidad política, un rara avis de la dirigencia mundial.

A pesar de ello tiene sus reservas sobre la relación con EE.UU. En particular cree que los “estilos” de Trump y Milei son muy similares pero en las políticas no. “Trump no coincide con el liberalismo extremo”, le dijo a varios de sus colaboradores al realizar un balance de la jornada electoral.

Por ello preferiría que no haya un clima de euforia en la Casa Rosada. Históricamente tener cautela ante los temas vinculados a las relaciones internacionales fue, para Macri y sus asesores, una política de Estado. Pero no es una característica propia del oficialismo.