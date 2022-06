Mercedes D'Alessandro cruzó a Kulfas por la ley de Salario Básico: "Me choca su razonamiento"

La ex directora de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D'Alessandro, cruzó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y reclamó la "falta de herramientas" para el mercado de trabajo actual. "No hay tiempo para esperar tanto", manifestó la ex funcionaria.

"Dólares no faltan. El problema es que no se quedan en el país como ocurrió con el préstamo que le otorgaron al ex presidente Mauricio Macri", comenzó diciendo D'Alessandro en diálogo con el programa La García, por radio AM 750. "Lo que falta es que esos dólares estén en el lugar adecuado", manifestó".

"Eso sería: la inversión productiva, seguir fortaleciendo las cadenas de valor, la maquinaria agropecuaria, la contratación de empleo formal con derechos; pero gran parte de los dólares que traen fueron a la deuda de privados", precisó la economista.

En ese sentido, se refirió al proyecto de Salario Básico Universal para lanzar una crítica al ministro Kulfas: "Me choca su razonamiento cuando dice que el mercado va a absorber trabajadores". "No sé si es teoría del derrame, pero tenemos una economía que se autodenomina 'Economía Popular' que es muy grande que está muy precarizada, con muy bajos salarios, que en su mayoría recibe planes y tampoco les alcanza".



Mercedes D’Alessandro: “Yo no soy fanática ni amiga del FMI”

"Decir que van a ser absorbidos por el mercado laboral formal es una falacia", amplió, al mismo tiempo que advirtió que es "urgente" ir con las herramientas adecuadas para darle respuestas a esos sectores.

Corralito y retenciones

"Tenemos un trauma con varias variables económicas como el corralito o las retenciones", comentó la ex integrante de la cartera de Economía en otro tramo de la entrevista. "Nos debemos un debate sobre esto", expresó.

Sobre esta línea, reclamó que no es lo mismo hablar de retenciones en el contexto del 2008 que hoy en día, dos años después del inicio de la pandemia de Covid-19 y "frente a una crisis mundial de alimentos". "No tenemos que encerrarnos en esos traumas del pasado y hay que dar los debates como el fondo para pagar la deuda con dinero de la fuga", añadió.

"Si no son retenciones, hay que buscar otra herramienta. Pero no puede seguir siendo el Estado el que subsidie alimentos sin ningún tipo de distribución", sentenció D'Alessandro.

