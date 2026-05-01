Mientras prepara nuevo viaje a EE.UU., no hay feriados para Milei en su ataques en redes sociales

A pocos días de emprender un nuevo viaje a Estados Unidos (dará un discurso en California el miércoles 6), el presidente Javier Milei volvió a protagonizar cruces en redes sociales, donde defendió con acusando de "chanterío local" a algunos críticos de su rumbo económico.

El mandatario viajará a Los Ángeles para participar de la conferencia global del Instituto Milken, donde está previsto que exponga el próximo 6 de mayo ante líderes del mundo de las finanzas, la tecnología y la política. Será su cuarto viaje a ese país en lo que va del año.

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En la previa del viaje, Milei utilizó su cuenta de X para respaldar su programa económico con datos internacionales. Allí destacó que la Argentina atraviesa un escenario atípico: es uno de los pocos países donde la cantidad de dinero en circulación se reduce en términos reales, en contraste con otras economías que continúan expandiendo el crédito.

El Presidente tomó como referencia un informe del analista Octavio Tavi Costa, que ubica la contracción monetaria local en torno al 11% anual en dólares. Con ese dato, buscó reforzar la idea de que su política no es improvisada, sino parte de una estrategia deliberada para estabilizar la economía.

“Lo he explicado hasta el cansancio”, insistió el mandatario, al tiempo que recordó que ya había presentado públicamente los fundamentos técnicos de su plan, incluso con fórmulas y desarrollos matemáticos difundidos en transmisiones en vivo. Según su mirada, la escasez de pesos responde a una decisión consciente y no a un desajuste del sistema.

La escena fake del discurso de Milei que fue furor en redes

En ese marco, volvió a cargar contra economistas y analistas que anticipan una devaluación. Los acusó de intentar generar temor en la sociedad y desestimó sus advertencias. Desde la visión oficial, esos diagnósticos no contemplan el actual esquema monetario, marcado por una fuerte absorción de liquidez.

El contraste, según planteó el propio Milei, es claro: mientras otros países registran aumentos en su masa monetaria de hasta dos dígitos, la Argentina avanza en sentido inverso. Esa diferencia es utilizada por el Gobierno para defender su programa y rechazar las presiones cambiarias.

El mensaje cerró con su estilo habitual en redes, con un tono tajante que buscó dar por terminada la discusión.

Un nuevo viaje en medio de la exposición internacional

Mientras mantiene ese frente interno, Milei avanza con su agenda internacional. En el foro del Instituto Milken, bajo el lema “Liderando en una nueva era”, compartirá espacio con referentes globales y buscará posicionar a la Argentina como destino de inversiones.

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No será su primera participación en ese evento. El año pasado ya había expuesto ante empresarios y fondos de inversión, con un mensaje centrado en el potencial del país y la apertura económica.

El viaje se suma a una serie de visitas a Estados Unidos desde el inicio de su gestión, consolidando a ese país como uno de los principales destinos de su política exterior.

LB/HB