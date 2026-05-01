Un Playmobil jugando con Legos: el video de Javier Milei para saludar por el Día del Trabajador

Con un video autorreferencial donde aparece como un Playmobil que arma con bloques de LEGO "logros" un mapa de la Argentina, el presidente Javier Milei saludó, ya cerca del mediodía, por el Día del Trabajador.

El posteo incluye los clásicos VLLC! (Viva la libertad carajo!) y MAGA (Make Argentina Great Again), tomado del slogan de su adnirado Donald Trump.

Los bloques utilizados en el video, en tonos celestes y blanco, contienen algunas de las principales consigas que el Gobierno busca instalar como ejes de su gestión: "Más libertad", "Baja inflación", "Menos ministerios", "Reforma laboral", "Apertura económica" y "Fin de los piquetes". El armado progresivo de la figura funciona como metáfora de reconstrucción nacional basada en esas políticas.

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El video, que originalmente fue compartido por el presidente dice: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.

La publicación fue acompañada por un breve texto del jefe de Estado en redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.

El término “MAGA” remite a “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”), una adaptación del eslogan popularizado por Donald Trump durante su campaña presidencial en Estados Unidos.

El origen histórico del 1° de mayo

El Día del Trabajador se conmemora cada 1° de mayo en homenaje a los denominados Mártires de Chicago, trabajadores que en 1886 impulsaron una huelga en Estados Unidos en reclamo de la jornada laboral de ocho horas. Las protestas derivaron en episodios de violencia, especialmente tras los incidentes en la plaza Haymarket, donde murieron manifestantes y efectivos policiales.

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Tres años después, en 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional formalizó la fecha como símbolo de las luchas laborales. Desde entonces, el 1° de mayo se consolidó a nivel global como una jornada de reivindicación de derechos y reconocimiento a la clase trabajadora.

CS/LT