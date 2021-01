Miguel Pichetto: “Larreta no puede ser candidato si Macri no lo apoya”

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo este domingo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "no puede ser candidato" presidencial si el ex mandatario Mauricio Macri no lo apoya.

"Creo que no puede ser candidato si Macri no lo apoya, es fundamental el respaldo. Macri tiene lo que tuvo siempre Cristina: 25 o 30 puntos duros de todas las encuestas", subrayó Pichetto.

En una entrevista con el portal Cenital, reconoció: "¿Te gusta? ¿No te gusta? Tendrá 60 de negativa, como le gusta a los muchachos vender la imagen. Creo que esas encuestas no valen nada, pero tienen ese núcleo duro que los apoya, que los acompaña y que los identifica con un conjunto de ideas, también", agregó a continuación.

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, durante su entrevista con Jorge Fontevecchia

El ex senador describió a Larreta como "un emergente" y aseguró que "puede ser un buen candidato". Aun así, vaticinó que no podría enfrentar a Macri en una interna porque "el mayor peso en términos de liderazgo dentro de Juntos por el Cambio sigue siendo del ex presidente".

"Hay que ver qué pasa, cómo se desarrollan los eventos. Pero el líder está identificado con un núcleo de ideas, con una visión de la Argentina, con el hecho de que te conocen en cualquier pueblo más chiquito de la Argentina. Tu cara está identificada con un conjunto de ideas centrales. Eso es un liderazgo. Después la candidatura es otra cosa. Podés ser candidato y no ser líder", dijo, al diferenciar a Rodríguez Larreta de Macri.

Consultado sobre la dinámica de poder interna en el Frente de Todos, dijo que no le sorprende la centralidad que tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner porque es la que reúne el "apoyo enfervorizado de sectores sociales que la ven como una líder".

"El Frente de Todos es una coalición política donde la figura de la Vicepresidenta es, fundamentalmente, la que nuclea el poder con el control de las dos cámaras y adhesión fuerte, casi diría de apoyo enfervorizado, de sectores sociales que la ven como una líder. El Presidente tiene que gobernar con esa realidad, tratar de conciliar esos intereses", explicó.

"A mí no me ha sorprendido todo esto, me parece que era de esperar ese proceso porque la fórmula se constituye, como yo lo dije durante la campaña, de una manera anómala. La figura más potente, la que tenía mayor adhesión, la que tenía los votos era la figura de la vicepresidenta", concluyó el auditor general de la Nación.

