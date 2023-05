Bajo el lema “así como están, los planes no funcionan” que pronuncia como un mantra Horacio Rodríguez Larreta, la primera dama porteña Milagros Maylin se metió de lleno en la carrera hacia la presidencia y dijo que los beneficiarios de planes sociales deben “estudiar y trabajar, no asistir a marchas”.

En un video que publicó en sus redes sociales, Maylin se mostró junto a vecinos que cobran ayuda social pero “quieren trabajar”. La pieza de 2 minutos 46 segundos cuenta con la participación del Jefe de Gobierno porteño, quien se comunica a través del teléfono de su pareja puesto en altavoz.

“Estamos con un montón de vecinos que quieren y necesitan cobrar el plan, pero que quieren estudiar y están obligados a ir a las marchas, quieren que no exista más organización política y hay algunos que se dedican a la economía del cuidado tienen merenderos, hacen asistencia, seguir haciendolo sin estar obligados”, introdujo la exsecretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad porteña, dando pie a los participantes del encuentro que vociferaron “¡basta de marchas!”.

Del otro lado del teléfono estaba el precandidato a Presidente. “La mayoría de la gente que necesita un plan no quiere que los extorsionen, los presionan para ir a una marcha. Quieren trabajar”, dice Larreta.

En tono de campaña, el referente del PRO viene cuestionando desde hace meses la operatividad de los planes sociales. El 30 de marzo brindó una conferencia de prensa titulada “Sin educación no hay plan” donde anunció que se darían de baja 1.445 planes para familias con hijos en edad de educación escolar. De acuerdo a sus dichos, un 8% de los padres no enviaban a los chicos a la escuela.

“Esto nos permite seguir de cerca cada caso, cuando sabemos que no cumplen el presentismo nos comunicamos con las familias y les damos un plazo de tres meses para que recuperen la regularidad y si no se cumple se les quita el beneficio de los planes sociales que brinda la ciudad”, argumentó el jefe comunal porteño.

Larreta fue más contundente el último 2 de mayo y dijo que si llega a ser Presidente de la Nación terminará con la “intermediación” de los planes sociales, apuntando directamente contra las organizaciones cercanas al oficialismo. “A partir de eso nuestra propuesta es concreta: los planes sociales deben ser directos, deben ser temporales y deben incluir una contraprestación para que los reciban puedan vivir mejor”, agregó.

PERFIL consultó al dirigente del Polo Obrero y referente de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, para tener una mirada sobre estas críticas. “Esto es parte de una campaña de Larreta y Bullrich que cuando fueron gobierno crearon más planes. Nosotros estamos en contra de los programas sociales porque lo único que queremos es trabajo genuino. El plan social es una emergencia para mucha gente pero es el fruto del fracaso de los gobiernos de las últimas décadas que incluyen a todos los que ahora hablan en contra de la pobre gente que tiene la necesidad de tener un plan social y que ahora es víctima de estas manipulaciones que son repudiables”, argumentó.

En el caso de Maylin, vinculó las críticas a la intermediación con las protestas que se han multiplicado durante los últimos meses. “Cuando decimos que la solución para que no existan más piquetes es sacar a los intermediarios, lo decimos porque conocemos lo que está pasando. En diciembre, se acaba el negocio de la pobreza”, manifestó en Instagram, describiendo el video. Luego retomó los argumentos del Jefe de Gobierno: “Los planes sociales tienen que tener objetivos claros, ser DIRECTOS, CONDICIONADOS y TEMPORALES. Las condiciones para ser beneficiario deberán ser estudiar y trabajar, no asistir a marchas”.

Los cuestionamientos contra los piqueteros y los movimientos sociales tiene un consenso ampliado dentro de Juntos por el Cambio, pero también las manifestaciones de que el próximo gobierno tendrá su sello político. En este punto no hay internas: tanto Patricia Bullrich como Rodríguez Larreta, los dos referentes de la batalla final del PRO, coinciden.

Maylin de campaña

No es la primera vez que Maylin se muestra en actividades proselitistas. Esta semana participó de encuentros con jóvenes en Córdoba y Misiones cuestionando la inseguridad, la falta de oportunidades laborales para jóvenes y los consumos problemáticos de droga. En marzo caminó las calles de tierra del barrio Costa Esperanza y apuntó contra el narcotráfico. Durante febrero, acompañó a Rodríguez Larreta a La Rioja en pleno comienzo de campaña.

Más allá de los numerosos casos de parejas de candidatos que toman una postura de alta visibilidad política en años electorales, el caso de la licenciada en Ciencias de la Comunicación recuerda las intervenciones críticas de Fabiola Yáñez contra el vencido Cambiemos en 2019, meses antes de la asunción de Alberto Fernández.

“Es gente que no está preparada para gobernar porque no tiene empatía con nadie. Y parece que ya perdieron la cordura completamente. Lo que más me duele es ver la cantidad de personas que han perdido su empleo, los emprendedores que tuvieron que cerrar el proyecto que quizás fue la razón de su vida y ven todo tirado por la borda”, le dijo en octubre de aquel año la primera dama a Página 12. Cuatro años después y con la crisis actual, los argumentos también podrían utilizarse contra el Frente de Todos.

GI/ff