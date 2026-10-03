Milei hace campaña por Bolsonaro y niegan que le convenga la victoria de Lula

Hoy, los ojos del Gobierno, y en especial de Javier Milei, estarán colocados en la elección de Brasil. Unos comicios que definirán si el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva puede revalidar su cargo. O tendrá que asistir a una segunda vuelta contra el senador derechista Flávio Bolsonaro, el mejor posicionado de acuerdo a las encuestas para derrotar al presidente.

Milei aprovechó la jornada de ayer para descalificar la gestión de su par brasileño. Lo hizo a través de X y con reposteos sobre “la herencia que deja Lula: déficit fiscal de 10% del PBI, duplicó el stock de deuda de Brasil a 100% del PBI, tasas de 14% que sostiene la moneda y tapa la inflación, pero destruye el nivel de actividad”. Pero no fue el único punto que se dedicó a remarcar.

También se dedicó a replicar aquellos posteos que marcan que el hijo de Jair Bolsonaro puede dar la sorpresa en la contienda electoral y ganar en la primera vuelta. “Sudamérica está sanando”, expresó un mensaje con una imagen del postulante de derecha de parte una cuenta a la que el referente de La Libertad Avanza le aplicó un RT. El jefe de Estado, de este modo, demostró que el respaldo al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro se mantiene intacto como, en igualdad de proporciones, su encono hacia el jefe del Partido de los Trabajadores (PT), a quien insultó en su última visita al país vecino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La basura calva no me permitió visitar a mi amigo, injustamente encarcelado”, vociferó el Milei en San Pablo durante un acto de campaña de Flávio el último 25 de julio. En el mismo evento calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “riesgo” para los mercados. Palabras que desataron un conflicto diplomático de envergadura, que incluyó el retiro del embajador de Brasil de la Argentina.

Con este telón de fondo, el oficialismo aprovechó la semana para dar distintos pronósticos sobre lo que pueda pasar en la jornada. En principio, estiman que habrá definición en un balotaje. Si eso sucede, en Balcarce 50 expresaron que sería todo un triunfo para Bolsonaro ya que comenzó la campaña muy lejos de Lula, casi 20 puntos debajo según los sondeos. Y anticipan que en una segunda instancia, las chances del opositor crecen.

Por otro lado, expresaron que el economista no tiene ningún tipo de especulación y mantiene “deseos genuinos” en la victoria opositora. Son posiciones que crecieron ante las versiones que marcan que, en concreto, al Gobierno le conviene que continúe Lula en el poder. Este razonamiento está basado en que el hijo de Jair podría convertirse en el interlocutor preferido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región. Al comando del país más importante de Sudamerica, Bolsonaro podría tranquilamente desplazar a Milei del centro de la escena.

Lula por lo pronto hizo lo propio con dos acciones dirigidas a la Argentina. En el acto de cierre de campaña en Río de Janeiro, se mostró con una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Así, ratificó su apoyo al reclamo argentino de soberanía sobre las islas en momentos en los que el oficialismo puso el tema en el centro de la escena. El accionar incluyó una ley, llamada Defensa de la Soberanía Nacional, que aumenta las sanciones contras las empresas que operan y extraen recursos naturales sin autorización en el archipiélago nacional.

A su vez, da Silva expresó su opinión sobre la alianza de gobiernos de una misma ideología que se agrupan bajo el nombre Escudo de las Américas. “Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina”, dijo en referencia a esta organización que impulsó Trump para combatir el narcotráfico y que lanzó en la ciudad de Miami en el mes de marzo. El debut de este grupo contó con la presencia de Milei, obviamente.

“La relación entre jefes de Estado es diferente de una relación personal; yo no necesito que gusten de mí personalmente”, afirmó el brasileño, con otro mensaje: recordó que, durante una reunión reciente, le advirtió a Trump de que no interfiriera en las elecciones brasileñas porque podría complicar el vínculo que hoy mantienen.