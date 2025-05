El presidente Javier Milei habló de la crisis del Hospital Garrahan y otros temas de agenda en una entrevista radial este viernes. Allí culpó al kirchnerismo por la situación actual del reconocido nosocomio y sostuvo que la protesta "se ha politizado". Además, dio una mirada positiva sobre el rumbo del país y confirmó que la semana que viene viajará a Roma para reunirse con el papa León XIV. La gira también tendrá visitas a España, Francia e Israel.

En medio de la protesta de los trabajadores de salud de uno de los hospitales más prestigioso de América Latina, que este jueves se manifestaron frente al Ministerio de Salud exigiendo mejores salarios y condiciones laborales, el Presidente reconoció que se trata de un caso delicado, pero habló de "ñoquis" y denunció la existencia de supuestos empleados puestos a dedo.

“La situación la han politizado", analizó Milei. "Estamos de acuerdo que es un tema delicado, una situación delicada. Y estamos de acuerdo que los recursos son escasos, ha pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos mucho más que los comparables. La pregunta es: ¿Usted está de acuerdo que haya ñoquis que le filtren los recursos a gente que trabaja, o sea, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, que son los que le quitan los recursos al hospital?“, se explayó en díalogo con Neura.

“Es la situación que generaron los psicópatas kirchneristas. Inventan curros en lugares sensibles y, cuando uno desactiva el curro, lo acusan de insensible”, se defendió.

Milei habló sobre la economía nacional y su visita al papa León XIV

El libertario se mostró confiado en un buen desempeño de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales de octubre, y consideró que "salvo que sean masoquistas, el país tendría que quedar pintado de violeta".

"Hay cada día menos inflación, la economía crece más, los salarios reales son más altos y cada día hay menos pobres e indigentes", planteó el jefe de Estado.

Por otro lado, confirmó que el sábado 7 de junio mantendrá su primer encuentro con el sumo pontífice. "No me voy de gira, me voy a laburar", se molestó ante la pregunta sobre su extenso itinerario que abarcará la visita a Roma, pero también viajes a España, Francia e Israel.

Sobre una posible visita del santo padre, destacó: "Gerardo (NdR: Werthein, canciller argentino) lo invitó, le dio una carta mía firmada de puño y letra. Lo que sucede es que hay que ver cuál es la agenda del Papa, que es una persona sustancialmente más ocupada que yo".

"Me van a entregar el premio Nobel judío, se llama Génesis y tiene un piso de un millón de dólares, que voy a donar a una fundación para que trabaje en los estudios de la batalla cultural", había explicado antes sobre su visita a suelo israelí.

Cuál será la agenda de Milei en su próxima gira internacional

Jueves 5 de junio

* 10 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la Ciudad de Roma.

Viernes 6 de junio

* 14:30 hs - Asistirá a la firma del Memorándum de entendimiento entre YPF y ENI.

* A continuación - El presidente Milei tendrá una comida privada con la presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

Sábado 7 de junio

* Por la mañana - El sábado tendrá un encuentro con Su Santidad el Papa León XIV.

* 13 hs - Tomará un vuelo hacia la Ciudad de Madrid, Reino de España.

Domingo 8 de junio

* 14:30 hs - Participará del Cierre del Madrid Economic Forum y después partirá con destino a la ciudad de Niza, Francia.

Lunes 9 de junio

* Horario a confirmar - El Presidente se encontrará con su par francés Emmanuel Macron.

* 13 hs - Partirá en un vuelo con destino a la Ciudad de Tel Aviv, Estado de Israel.

Martes 10 de junio

* 9:30 hs - Reunión con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. Declaración conjunta a la prensa.

* 11 hs - Reunión con el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu. Luego participarán de una reunión ampliada.

* 15 hs - Visita al Muro de los Lamentos.

Miércoles 11 de junio

* 4 hs - Inauguración de una placa en la Ciudad de David.

* 5 hs - Visita al Santo Sepulcro.

* 05:45 hs - Encuentro con familiares de secuestrados por Hamas.

* 06:30 hs - Descubrimiento de un monolito simbólico en homenaje en a los secuestrados. Participará el presidente de la DAIA.

* 06:40 hs - Encuentro con un rabino.

* 12 hs - Actividad en la Legislatura del Estado de Israel. Allí el presidente dará unas palabras y le harán entrega de la medalla oficial por el Premio Nobel Judío.

Jueves 12 de junio

- Horario a confirmar - Disertación en Universidad.

* 11 hs - El presidente firmará junto a su par israelí el memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad.

* A continuación - Anuncio de apertura del vuelo directo Buenos Aires - Tel Aviv y despedida del Muro de los Lamentos junto al Primer Ministro israelí

* 14:30 hs - Partida del vuelo a Madrid, donde llegará a las 19 hs.

Viernes 13 de junio

* 12:30 - Asistencia a la entrega del reconocimiento "Escuela de Salamanca".

Sábado 14 de junio

* 6 hs - Reunión del presidente con grandes empresarios en la Embajada.

* 8 hs - Partida con escala con destino a la Ciudad de Buenos Aires donde arribará las 23 horas.

