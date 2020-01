Mohsen Rabbani: "Es probable que a Nisman lo hayan inducido a matarse"

Mohsen Rabbani, principal acusado por Alberto Nisman en el atentado a la AMIA, habló a la prensa argentina este viernes 10 de enero y aseguró que "es probable que lo hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía nada de pruebas".

Entrevistado por el periodista Gustavo Sylvestre para Radio 10, se preguntó "por qué cuando Alberto Nisman tenía la oportunidad de testimoniar ante los diputados, que iban a hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué ocultan la verdad?".

“¿Por qué ocultan las cosas? ¿Por que llevan a la cárcel a D'elía porque viajó a Irán? Cuando Irán y el Gobierno de Cristina hicieron un tratado debieron apoyar eso, calumniaban y acusaban a los ministros. No escuchan la ley y no quieren escuchar las pruebas, es solamente mentira tras mentira", expresó.

Allan Bogado: "Nisman puede haber sido inducido al suicidio por los servicios"

Es este sentido, aseguró: “Pienso que a Nisman lo mataron para que nadie pueda enterarse que tenía las manos vacías porque él le pagaba a mucha gente y ese dinero lo mandaban de Israel", y agregó: "No lo dejaron declarar, no dejaron que la gente conociera la realidad; cuando Nisman quiso ir a la asamblea nacional argentina, la noche anterior dijeron que había fallecido, que había muerto... ¿Quién lo mató?”.

Además, recalcó que “Irán no tiene nada que ver con el tema de la AMIA” y que quienes lo hicieron “no lo quieren aclarar” y “no dejan que la gente conozca la realidad”. Sobre la muerte del fiscal, aseguró que “es algo extraño” y que “puede haber sido forzado para que se suicidara”.

El ex agregado cultural en el país aseguró, también, que la expresidenta "quiso resolver el tema y no la dejaron", que "es lamentable que se mantengan las acusaciones"y que "si no quisieron hacer nada, ¿por qué voy a declarar ahora? Esto es una cortina de humo y siguen con esto porque es un negocio".

Por último, concluyó: “Yo quiero que ellos cuenten la verdad y busquen en otros lugares. Yo tengo el recuerdo de que en el momento del atentado, escuché en televisión que dijeron que fue Irán. ¿Por qué dijeron eso? Porque Irán está contra Estados Unidos. No había pasado ni un minuto y dijeron eso”.

