Monumento a la Bandera: las anunciadas obras por $ 150 millones quedaron en el limbo

Las obras de restauración del Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, fueron anunciadas con bombos y platillos durante el último gobierno de Cristina Kirchner y licitadas y adjudicadas por Mauricio Macri: el gasto previsto en 20 millones de pesos ascendió a 150 millones y sin embargo, las obras quedaron a medio camino. Ahora, la Intendencia de Rosario busca una nueva licitación.

La que era intendenta de Rosario cuando las obras fueron anunciadas, Mónica Fein, asegura que la restauración y puesta en valor del Monumento fueron un gran fracaso, ya que sufrieron la reducción del proyecto a la mitad y el cambio de la empresa contratista. Finalmente, el intendente Pablo Javkin decidió retirar el vallado del emblema rosarino después de tres años de espera.

“No hubo un problema de financiamiento, sí de falta de pagos a la empresa que ganó la licitación, por trabajos cuyos montos no eran exorbitantes”, dice la investigación publicada por Suma Política. Una obra que debería haber sido sencilla y enfrentó demasiadas dificultades. “Fue tortuoso”, cuenta la ex intendenta, quien confiesa haber perdido la calma más de una vez para reclamarle a su secretario de Obras Públicas que retirara el vallado o corriera el obrador, y que admite haber hecho más viajes a Capital Federal por este tema que por cualquier otro de su gestión.

La ex intendenta contó que agotó las gestiones con las autoridades nacionales (Mauricio Macri y Rogelio Frigerio incluidos) y también con directivos de la empresa y referentes del PRO en Santa Fe. Pero el único emprendimiento de cierta relevancia encarado por el gobierno nacional en la ciudad de Rosario no pudo concretarse, o quedó a mitad de camino.

Desde el bloque de Cambiemos en el Concejo reconocen que la del Monumento “es una gran deuda” del gobierno de Macri con la ciudad. La exintendenta admite hoy que “siempre los gobiernos nacionales distribuyen bastante arbitrariamente los recursos por afinidad política”, y cree que con el Monumento sólo “hubo desidia”.

Las obras inicialmente anunciadas por Cristina Kirchner en 2015 y adjudicadas al empresario Angelo Calcaterra en 2017, comprendían el mantenimiento del Monumento, asegurar el mármol travertino que corría peligro de desprenderse y construir en el subsuelo la “Sala de las Provincias Argentinas”, una idea que estaba en el proyecto original del arquitecto Ángel Guido y que nunca llegó a concretarse.

La Municipalidad elaboró un proyecto en el marco de un programa que tenía la Secretaría de Obras Públicas de la Nación que presentó y se aprobó, pero al perder las elecciones el kirchnerismo la propuesta quedó cajoneada, informó Suma Política. “Cuando vamos a hablar con las nuevas autoridades nos hacen cambiar todo. Hasta cambiaron las secretarías de lugar”. Y hubo que iniciar un nuevo proceso de presentación para la obra”, explicó Fein.

"Fuimos y vinimos y finalmente quedó un proyecto que en términos económicos era muy acotado. No era un proyecto para nada importante ni extraordinariamente imposible para una obra nacional", dijo Mónica Fein.

"Fuimos y vinimos y finalmente quedó un proyecto que en términos económicos era muy acotado. No era un proyecto para nada importante ni extraordinariamente imposible para una obra nacional", resalta Fein. El costo del proyecto original no debía superar los $ 20 millones, pero al agregarle otras mejoras en el Parque Nacional a la Bandera, el presupuesto creció y la licitación se cerró en casi $ 150 millones.

La ex intendenta defiende la idea de haberlo encarado junto con el gobierno nacional porque se trata de un Monumento, que por eso requiere de aprobaciones especiales por parte de áreas nacionales. “Era mucho más fácil abordarlo desde la Nación que desde la ciudad”, señaló. “Al tener el Monumento tanto valor patrimonial catalogado, un municipio no puede licitar y hacer lo que quiere. Tiene que pasar por comisiones de monumentos nacionales y ser aprobados. No es hacer un edificio. Hacerlo con Nación facilitaba todo ese proceso, además de que financiaba una parte”.

Las demoras aparecieron de inmediato

La obra se licitó en 2017 y fue ganada por la empresa Creaurban SA, del empresario Angelo Calcaterra, primo Mauricio Macri, “pero Fein no ve nada raro en eso. Sostiene que ganó la que tenía el mejor presupuesto y muchos antecedentes en este tipo de construcciones”, dice la investigación. El monto total era de $ 147,5 millones de pesos y el plazo de ejecución se fijó en 18 meses. El gobierno nacional iba a pagar un 75% de la obra y la Municipalidad de Rosario el 25% restante.

Inmediatamente, Calcaterra vendió sus acciones. Fein recordó que desde Creaurban SA le dijeron que se había presentado con un precio bajo porque les interesaba tener como antecedente al Monumento a la Bandera. Dicha empresa no cobraba directamente, sino que las transferencias de dinero se hacían al municipio, que era el que certificaba el avance de los trabajos, pero hubo “muchos meses de demora” y la empresa se quejaba por ello, relató la exintendenta.

La ex intendenta dijo que rescindir el acuerdo no era una buena salida porque estaba “hecho por la Municipalidad, pero a su vez había un convenio con la Nación. Y la empresa no estaba incumpliendo. Lo que no se cumplía era el tiempo de financiamiento. Fue muy complejo, más allá de las discusiones técnicas, que también las hubo”. Mientras el deteriorado Monumento esperaba su destino rodeado de vallas, el municipio propuso achicar el proyecto original y hacer sólo el diagnóstico y las reparaciones más importantes, alterándose por completo los planes.

“Una experiencia absolutamente cuestionable”

La Municipalidad cerró el nuevo acuerdo con la empresa comprometiéndose a terminar algunos trabajos (la mitad de los proyectados) para entregar el Monumento antes del 20 de junio de 2019, y la Nación se comprometió a realizar los pagos correspondientes a lo que se concretara, pero esto tampoco pudo lograrse por falta de fondos.

Mientras la entonces intendenta barajaba otras salidas posibles, se pensó en trasladar a otro lugar el obrador y las máquinas, pero la empresa adujo que tenía a sus trabajadores asegurados para que no pudieran cruzar la calle, por lo que el emplazamiento debía seguir en el mismo lugar. Fein se lamenta no sólo de eso, sino también de no haber podido concretar un segundo acuerdo entre empresa y Nación para que los trabajos se terminen, a esa altura a cargo de la Municipalidad y la provincia.

"Fue una experiencia absolutamente cuestionable y que tiene que ver con que el Monumento está en Rosario. En el Obelisco no pasaría. Es no comprender la dimensión del Monumento, no comprender la dimensión de lo que significa para los argentinos".

Para la ex intendenta "fue una experiencia absolutamente cuestionable y que tiene que ver con que el Monumento está en Rosario. En el Obelisco no pasaría. Es no comprender la dimensión del Monumento, no comprender la dimensión de lo que significa para los argentinos que miles de niños pasen cada junio por acá, lo que significa como valor patrimonial. Como estaba en el interior, no lo logramos".

“En el gobierno de Cristina fue al final, pero en el de Macri atravesamos todo el gobierno. Pasaron tres años y no pudieron ejecutar 120 millones. Eso equivale a la avenida 27 de Febrero para nosotros. Era menos que el valor de una avenida entera para la ciudad, de las que hicimos varias. No tenía significación. Pero el Monumento estuvo tres años secuestrado por una historia del interior profundo”.

