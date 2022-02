Moreau reveló que intentarán modificar el acuerdo con el FMI en el Congreso y criticó a Guzmán

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, volvió a cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adelantó que discutirá cambios en el Congreso para que "algunas cuestiones se remuevan". También arremetió contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, argumentando que "ocultó" el verdadero entendimiento y "se encaprichó" en no extender el IFE durante el 2021: "¿Qué pasó? Perdimos 5 millones de votos".

Las fisuras del Frente de Todos por su propia formación de coalición volvieron a quedar a cielo abierto luego del acuerdo anunciado el último viernes por el presidente Alberto Fernández con el FMI. A la carta de renuncia a la presidente del bloque oficialista de Máximo Kirchner en diputados por su posición diferida con el entendimiento, se siguen sumando críticas internas y cuestionamientos contra Guzmán.

Uno de los máximos críticos es Leopoldo Moreau, que apuntó contra la estrategia del arreglo y también contra el Ministro de Economía, cuestionando que oculto información y además alegando que por un capricho provocó la derrota en las elecciones legislativas del 2021.

“Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso. Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimientos algunas cuestiones se remuevan, sino estaremos en una situación compleja”, dijo Moreau sobre la carta de intención que llegará al Congreso detallando la "letra chica" del pacto.

Además de develar que un sector del frentetodismo pedirá modificaciones, culpó al titular del Palacio de Hacienda por la liquidación de reservas. “Hace una semana atrás se llegó a un límite de que si no se cerraba este acuerdo se corría la posibilidad de una gran corrida bancaria y una devaluación, y eso es responsabilidad de Guzmán, porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando aún no había acuerdo”, criticó en Mañana Sylvestre por Radio 10.

También expresó que "se equivocó en el inicio de la gestión" y dio su visión de lo que se tendría que haber hecho en el marco de la negociación. “Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a La Haya. Una negociación así iba a tener un final distinto", dijo.

Qué otras críticas despachó Leopoldo Moreau sobre Martín Guzmán

El diputado de origen radical y ex funcionario de Raúl Alfonsín volvió a referirse al default y a la suspensión de pagos, diferenciando ambos conceptos. "No existe el default o no default. Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación, y eso es lo que no ha impuesto un acuerdo que está lleno de peligros”, analizó.

Luego volvió a centrar los cuestionamientos a Guzmán y dijo que "recién hace 15 días le avisó al Presidente que este acuerdo no era de facilidades extendidas y ocultó que en realidad era un refinanciamiento de la deuda; hemos vuelto a un Stand By, y eso es lo que ha permitido el tema de las revisiones trimestrales”.

Cuestionando que, a sabiendas, el Ministro de Economía obvió el verdadero entendimiento con el Fondo, Moreau volvió a referirse a la palabra de Guzmán. “No es cierto cuando dice que el Fondo reconoció que la inflación es algo multicausal, no reconoció nada, por eso nos exige ir a emisión cero en dos años, es un frenazo a la economía enorme”, le espetó.

Finalmente, se refirió a la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas del 2021 y le engarzó al funcionario de Economía una gran parte de responsabilidad. "Guzmán se encaprichó en no extender el IFE y bajo el gasto. ¿Qué pasó? Perdimos 5 millones de votos", lapidó.

Este martes, el congresista participará de la marcha del 1F en contra de la Corte Suprema, que será desde las 18 en Plaza Lavalle, frente a Tribunales.

