Moyano criticó las marchas de las "señoras bien alimentadas"

El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, alejado de la conducción de la CGT estuvo a cargo de la organización de la denominada Caravana de la Lealtad en la que manifestó su respaldo al Gobierno. Moyano encabeza el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y no participó del acto central en la histórica sede de Azopardo.

“En este día, donde la sociedad entiende este mensaje histórico tan importante que nos ha dejado el general, todo lo que se haga en función de reconocer y abrazar aún más la causa del peronismo me parece importante”, dijo Moyano, quien dejó en claro que la convocatoria sirvió para “celebrar un día clave para el peronismo pero también para transmitirle al Gobierno el apoyo de los trabajadores”.

El martes pasado Moyano almorzó durante dos horas y media con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada para dialogar sobre la organización de los eventos del Día de la Lealtad. Al día siguiente, el líder sindical convocó a la movilización a la que también se sumaron los gremios de Canillitas, Aeronavegantes, Smata, Somu, Trabajadores Viales, y la línea disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Si bien el Gobierno había sugerido la posibilidad de no realizar una convocatoria masiva, Moyano decidió avanzar con la caravana en la que hubo camiones, taxis y colectivos, además de autos particulares.

“Todos los trabajadores sabemos cómo actuar en esta circunstancia” de pandemia, explicó Moyano, por lo cual el llamado a participar fue sobre la base de “cuidarnos con los protocolos que decidió el Gobierno y el Ministerio de Salud, ya que nos infunde un profundo respeto además por todo lo que se viene haciendo para que el coronavirus no se lleve más vidas”.

En contraposición, el referente camionero cuestionó las movilizaciones opositoras que se vienen realizando en las fechas patrias con variadas consignas en contra del gobierno nacional. “Las marchas esas… cuando salen las señoras bien alimentadas, a decir todo lo que dicen... no le veo mucho sentido y ni siquiera me llaman la atención porque son tan absurdas las cosas que dicen”. En tono irónico evaluó que “dicen que no hay libertad y yo pienso, ‘si no hubiera libertad, no estaría donde está, diciendo lo que dice, y menos en un momento en plena pandemia’. Así que no resiste mucho análisis”.

En ese sentido, Moyano también se quejó de los recientes diangósticos del presente que hizo Mauricio Macri y admitió que cuando “el ex presidente habla, da vergüenza escucharlo y verlo, tratando de ocultar el desastre que hizo”. No obstante, remarcó que la caravana no fue una respuesta a las protestas opositoras sino al “requerimiento que hoy necesitan las autoridades, al apoyo que les brindamos”.