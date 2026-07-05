La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, volvió este domingo a defender sus cuestionamientos a la Educación Sexual Integral (ESI) y a la identidad de género, luego de la polémica desatada por sus declaraciones de la semana pasada. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria sostuvo que no cometió ningún error, denunció haber sido víctima de agresiones y afirmó que las críticas en su contra buscan generar "una sanción ejemplar que funcione como una advertencia para los demás".

La controversia comenzó tras una entrevista publicada el sábado, en la que Muzzio calificó a la Educación Sexual Integral como una "trampa mortal" y cuestionó los contenidos vinculados a la identidad de género.

"Estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada", sostuvo. Además, calificó como una "idea monstruosa" y una "ideología siniestra" que una institución educativa le plantee a un niño "que tal vez nació en un cuerpo equivocado".

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Las declaraciones generaron una fuerte reacción en el ámbito político. Durante la presentación del informe del jefe de Gabinete distrital, Gabriel Sánchez Zinny, siete legisladores de diversos bloques opositores centraron sus intervenciones en exigir explicaciones por los dichos de la vicejefa.

El malestar escaló. El diputado Esteban Paulón (Partido Socialista) le envió una carta documento intimando a Muzzio a rectificarse en un plazo de 72 horas. Expirado el término el pasado sábado sin una marcha atrás, Paulón anticipó que avanzará con una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación.

Lejos de retroceder, la vicejefa de Gobierno porteño reafirmó su postura en un extenso texto difundido este domingo. "No dije nada fuera de lugar, solo que hay dos sexos, como establece la biología. Sin embargo, la magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado", escribió.

Según planteó, "una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica". Como argumento, afirmó que las estadísticas sobre infecciones de transmisión sexual no mejoraron con la implementación del programa y mencionó el aumento de casos de sífilis, gonorrea, clamidia y VIH.

No obstante, reconoció que la ESI tuvo un rol importante en la detección de situaciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

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"Considero esos datos muy importantes y de enorme valor. Creo que la prevención, la detección temprana y la denuncia de situaciones de abuso deben seguir siendo una prioridad", señaló, aunque propuso reemplazar esos contenidos por programas específicos que, según su visión, no incorporen lo que calificó como "adoctrinamiento ideológico".

La Educación Sexual Integral fue creada por la Ley 26.150, sancionada en 2006, que establece el derecho de todos los estudiantes a recibir educación sexual en los establecimientos educativos públicos y privados del país desde una perspectiva integral, transversal y acorde a cada etapa del desarrollo.

Por otra parte, Amnistía Internacional destaca que 7 de cada 10 docentes sostienen que necesitan más capacitación en temas clave como violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual.

gd