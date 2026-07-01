Bahía Blanca: los acusados de violar en manada a una menor fueron condenados a 7 años de cárcel

Siete hombres recibieron una condena de 7 años de cárcel del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca por la violación grupal de una joven de 17 años en Médanos, una localidad que se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Según Infobae, Franco Fabián Apis, Alan Kevin Ábalos, Kevin Dalla Riva, Erik Dalla Riva, Alexis Gaspar Roa, Enzo Gustavo Torres y Fernando Herrera fueron condenados por el juez Hugo De Rosa como coautores de abuso sexual con acceso carnal.

Cómo ocurrió el abuso en Médanos

La violación ocurrió la madrugada del día 30 de noviembre de 2017, cuando la menor de edad fue a una fiesta de cumpleaños con una amiga y allí se encontró con este grupo de jóvenes, con quienes tenía un vínculo de confianza.

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De acuerdo a la reconstrucción de los hechos realizada por la Justicia, los condenados hicieron participar a la menor de un juego de cartas con una serie de “prendas”, una de las cuales obligó a la joven a tirarse en un estanque, en ese momento, la pandilla le escondió la ropa y la llevó a una pieza.

Según el fallo al que tuvo acceso La Brújula y que reprodujo el medio antes citado, los acusados encerraron a la menor en la habitación, donde la sometieron sexualmente.

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Los victimarios confesaron que la joven gritó pidiendo ayuda mientras su amiga luchaba para abrir la puerta y les decía que denunciaría lo que estaba pasando a la policía.

El fiscal Marcelo Romero Jardín había pedido 10 años de prisión para cada uno de los acusados; el abogado de la víctima, Mauro De Mira, apoyó ese planteo, pero exigió 12 años. Las defensas, por su parte, solicitaron la nulidad del caso y que los imputados fueran absueltos.

Uno de los ejes centrales de la sentencia judicial fue que las siete personas condenadas se movieron siguiendo un plan ya armado cuyo objetivo era la violación en grupo, por esa razón, el juez habló de coautoría.

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De Rosa no aceptó la detención inmediata de los condenados que pidió el fiscal, explicando que los victimarios respetaron el proceso judicial, fueron al juzgado cada vez que los llamaron y no trataron de evitar la investigación; sin embargo, les prohibió salir de Argentina y tener cualquier tipo de contacto con la víctima hasta que la sentencia quede firme.

El caso todavía no terminó porque todavía falta el debate judicial contra tres acusados que eran menores de edad cuando sucedió la violación. Según el juez, las audiencias del segundo juicio serán el 5, 6, 7 y 10 de agosto en el Tribunal de Menores.