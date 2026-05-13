Un pediatra alemán fue acusado de 130 casos de abuso sexual y violación de menores en hospitales de Brandeburgo

Un pediatra alemán de 46 años fue acusado de 130 delitos sexuales, entre ellos violación y abuso sexual agravado de menores, presuntamente cometidos mientras trabajaba en hospitales del estado de Brandeburgo, cerca de Berlín. La fiscalía de Potsdam confirmó que los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2025 en clínicas administradas por el grupo sanitario Havelland Kliniken.

El acusado permanece en prisión preventiva desde finales del año pasado, luego de que la denuncia de una madre y el posterior hallazgo de material digital incriminatorio permitieran a los investigadores desenterrar una década de presuntos abusos sistemáticos en el ámbito sanitario. El caso ya fue remitido al tribunal regional de Potsdam.

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Según informó la fiscalía alemana, gran parte de los delitos se habrían producido durante el ejercicio profesional del médico en los hospitales de Rathenow y Nauen, dos localidades ubicadas en Brandeburgo. Aunque las autoridades no precisaron cuántos menores podrían haber sido víctimas, señalaron que entre las acusaciones figuran abuso sexual agravado y violación.

Rathenow y Nauen, en el estado alemán de Brandeburgo, son las localidades donde el pediatra habría cometido gran parte de los delitos

La investigación tomó estado público en enero, cuando trascendió que el pediatra habría abusado de un menor mientras estaba de servicio en el hospital de Rathenow. La denuncia fue realizada por la madre de una paciente, quien alertó a la policía sobre comportamientos sospechosos del médico.

A partir de esa presentación, los investigadores realizaron allanamientos e incautaron numerosos dispositivos de almacenamiento de datos para analizar posibles pruebas adicionales. La fiscalía comenzó entonces a rastrear si existían más víctimas y posibles hechos previos no denunciados.

La fiscalía de Potsdam indicó que el médico trabajó durante años para el grupo sanitario Havelland Kliniken y sospecha que aprovechó su rol como pediatra para cometer los abusos contra pacientes menores de edad, aunque todavía no se precisó cuántas víctimas podría haber.

El caso provocó una fuerte conmoción en Alemania tanto por la cantidad de denuncias como por el extenso período en el que el acusado continuó ejerciendo la medicina sin ser detectado. Los cargos formales fueron presentados el pasado 6 de mayo y la investigación sigue abierta.

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En paralelo, Havelland Kliniken reconoció el impacto institucional del caso y aseguró que las denuncias “socavan la confianza de los pacientes”. La empresa sanitaria habilitó una línea telefónica confidencial para recibir información y posibles testimonios vinculados a la investigación.

El grupo hospitalario también anunció una revisión interna de sus protocolos de protección infantil. En particular, recordó que las normas vigentes exigen la presencia de una tercera persona durante los exámenes pediátricos, procedimiento que, según admitieron, habría sido vulnerado en algunos casos investigados.

El caso reavivó además el debate en Europa sobre los controles en instituciones médicas tras el antecedente del cirujano francés Joel Le Scouarnec, condenado en mayo de 2025 a 20 años de prisión luego de admitir abusos y violaciones contra 298 pacientes entre 1989 y 2014, la mayoría menores de edad.

Por el momento, la justicia alemana no difundió la identidad del pediatra acusado ni brindó detalles sobre las víctimas. La fiscalía sostuvo que existe riesgo de reincidencia, uno de los argumentos centrales para mantener al sospechoso detenido mientras avanza el proceso judicial.

GD / ds