Nació Justo, el primer hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin fueron padres de su primer hijo juntos. El bebé nació este miércoles por la mañana mediante una cesárea programada realizada en el Sanatorio Otamendi y llevará el nombre de Justo Larreta. La noticia fue confirmada por personas cercanas al entorno de la pareja, que contrajo matrimonio en noviembre de 2024.

El nacimiento se da en un momento de cambios en la vida política del ex jefe de Gobierno porteño, quien actualmente ocupa una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta, de 60 años, ya es padre de dos hijas de una relación anterior con Bárbara Diez, mientras que Justo es el primer hijo de su vínculo con Milagros Maylin.

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