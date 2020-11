Néstor Pitrola: "Acá disfrazan todo de nacional y popular, pero a los jubilados les están robando"

El dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, criticó la iniciativa oficial para gravar por única vez a las grandes fortunas. “El aporte solidario es una farsa, es un taparrabos del ajuste”, consideró Pitrola.

En diálogo con “Antes y después”, el programa que se emite por La Once Diez, Pitrola advirtió, además, que la situación social va a empeorar como consecuencia del recorte del IFE. “Es un panorama convulsivo. Las organizaciones de lucha van a salir a luchar con movilizaciones, reclamos, acampes, con los métodos naturales de organización, rechazando toda violencia, rechazando toda represión, pero van a ir al reclamo”, le dijo a Daniel Santa Cruz.

También cuestionó a quienes defienden por “progresista” al gobierno de Alberto Fernández: “No vengan con cuentos. Acá todo lo disfrazan de nacional y popular y lo único que ha cambiado en este país es el discurso. Son 10 meses desde que vino el Gobierno, que dijo ‘yo salgo de lo que fue la catástrofe macrista’ -de la que no tenemos ninguna duda, hemos estado en primera línea contra todo lo que hizo el macrismo con los trabajadores-, pero esta gente no ha cambiado absolutamente nada”.

El presidente dijo que con los intereses de las Leliq le iba a dar el 20% a los jubilados, pero les están robando

Pitrola desacreditó la palabra de Fernández. Sobre el impuesto a la riqueza, que se trata este martes 17 de noviembre, dijo: “Es una farsa, un taparrabos del ajuste. El ataque a las jubilaciones es serial, porque atacan la fórmula de movilidad”, consideró.

“Todo el año 2020 ha sido por decreto y ahora van a una ley que la hace semestral en vez de trimestral, pone un índice a la baja y, además, están desfinanciando a la ANSES, porque todos los subsidios al empresariado no solo los da la ANSES sino que hay exención del aporte previsional”, afirmó.

Y concluyó con dureza: “A los jubilados les están robando. El presidente dijo que con los intereses de las Leliq le iba a dar el 20% a los jubilados, mientras que ahora a los jubilados les están robando”.

