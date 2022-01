Nicolás Kreplak: "Están dadas las condiciones para que la vacunación sea obligatoria"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo ayer que “están dadas las condiciones para que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria”, algo que contradice lo que había expresado al respecto el jueves su par nacional, Carla Vizzotti.

“Es una discusión que, dada la pandemia y la importancia político y social que tiene en este momento, debe darse en el seno del Congreso”, afirmó el funcionario en diálogo con El Destape Radio, en concordancia con la iniciativa de los diputados del Frente de Todos Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva.

El jueves pasado la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que la iniciativa llevada al Congreso no es una prioridad del Gobierno. “No forma parte de la agenda del Ejecutivo como tampoco la del bloque oficialista”, explicó. En el mismo sentido, Vizzotti rechazó el proyecto y dijo que no es el momento. “No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. En Argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”, dijo.

“En el proceso de esa discusión puede ser que se desarmen muchos de los mitos que hoy circulan”, sostuvo el encargado de la cartera de Salud bonaerense. Y agregó que “no es indispensable, pero es una herramienta que, como el pase sanitario, nos ayudaría mucho”. Según Kreplak, “la tranquilidad y seguridad que avala las vacunas” permite avanzar en un debate para una posible incorporación de las vacunas contra con el covid al calendario obligatorio.

Vacunación pediátrica. “La vacunación pediátrica es la que está más lenta de todas. Tenemos el 65 por ciento de los menores de 12 años vacunados con la primera dosis, pero apenas el 29 por ciento completó el esquema”, detalló Kreplak.

“Vamos hacer un trabajo intenso en las escuelas para acceder a la vacunación. La idea es poder cumplir todas las vacunas en los chicos en los primeros días de este año para que cuando empiece el otoño y están todos en las aulas, tengamos a los chicos lo más inmunizados posibles”, agregó.

Por su parte el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó también que “nos estamos preparando para la vuelta a las clases y hablando de cómo conseguimos fomentar potenciar la vacunación en ese segmento”, refiriéndose a chicos y chicas de 3 a 17 años. “Esa franja etaria es la que todavía tenemos que seguir vacunando y deben presentarse a los puntos de vacunación que tenemos a lo largo de toda la Provincia para poder salir adelante de esta tercera ola”, agregó.

También Kicillof se refirió a la obligatoriedad de la inoculación pediátrica. “La obligatoriedad de la vacuna está obviamente en discusión porque tiene que ver con las modificaciones que se van dando y lo que se va aprendiendo de esta enfermedad, a medida que muta el virus y a medida que logramos, a través de la campaña de inmunización, hacerle frente”. Y en declaraciones a radio Provincia agregó que “cuando sea el momento oportuno será una tarea de especialistas”.

La semana cerró con casos estabilizados arriba de 100 mil, pero alzas en muertos

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 118.171 nuevos casos de covid-19 en el día de ayer. Con estos registros, la cifra de contagiados asciende a 7.694.506 desde el inicio de la pandemia. Además, se registraron 161 nuevas muertes y la cifra de víctimas mortales registran un total de 118.969.

Por otra parte, se realizaron 172.952 testeos y se contabilizan un total de 31.452.459 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. También hay 2.511 personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Las camas UTI están ocupadas en un 47,8 por ciento a nivel nacional y en un 46,9 por ciento en el AMBA.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió a la situación epidemiológica actual y dijo que la evolución de la situación no la miden “en función de casos sino en su gravedad”. Y agregó el funcionario en declaraciones a El Destape Radio que “ahora hay incrementos de las internaciones, porque venimos con muchos casos, pero no está ni lejanamente cerca de lo que fue la segunda ola. No son los casos los que marcan la evolución de la pandemia, sino las internaciones o casos graves”.

Los distritos que más positivos registraron ayer fueron la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba con 47.567, 15.539 y 12.222 casos, respectivamente. Las provincias que menos casos registraron fueron por un lado La Rioja con 341 casos, seguida de Tierra del Fuego, con 355, y Misiones, con 488 positivos.

En el acumulado, la provincia de Buenos Aires es la que más casos lleva con un total 2.959.736 desde que comenzó la pandemia. La sigue CABA con un acumulado de 854.604 positivos de covid y Córdoba con 839.545 en total. La Rioja es la provincia que menos casos acumula con un total de 39.760, sigue Tierra del Fuego con 40.078 y Misiones con 44.873.

Vacunación. En cuanto al sistema de vacunación, Argentina cuenta con un total de 84.219.672 dosis aplicadas, de las cuales 34.365.507 corresponden a vacunados con el esquema completo y 39.229.725 a personas que con el esquema iniciado. También hay 2.984.668 de personas vacunadas con dosis adicionales y 7.639.772 vacunados con dosis de refuerzo.