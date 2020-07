Nicolás Kreplak, sobre la cuarentena en AMBA: "No se puede seguir avanzando en las aperturas"

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, analizó el aumento de casos positivos de COVID-19, que este jueves se registró un récord de 6377 infectados en todo el país, y aseguró que con este escenario "no se puede abrir para nada la cuarentena" en el AMBA.

"No estamos bien así como estamos porque hoy contamos 153 muertos en el país por esta enfermedad. Con este escenario no se puede abrir para nada la cuarentena, no se puede seguir avanzando en las aperturas. Es posible que se tenga que pensar en un futuro en retroceder si esto continúa de esta manera. Todos podemos coincidir con que esta cantidad de fallecidos por día es preocupante", aseguró en declaraciones al programa Sólo una vuelta más, en TN.

Nicolás Kreplak destacó que argentina está atravesando el peor momento de la pandemia

"Este viernes probablemente se haga un análisis de lo que se está viendo en el país, en el interior y en la provincia de Buenos Aires porque se están viendo más brotes y más cantidad de contagios en AMBA y un aumento en la cantidad de muertos que es preocupante", dijo en relación a la conferencia de prensa que dará el presidente Alberto Fernández.

En este marco, Kreplak sostuvo que "el anuncio va a ir por el lado de que hay que seguir sosteniendo la idea del cuidado de la cuarentena y las medidas de distanciamiento social todo lo máximo posible". Y advirtió que "no se puede avanzar en la reactivación de las medidas pre-pandémicas porque estamos en el momento de mayor gravedad de la curva de la epidemia hasta ahora",

"No se está viendo que estamos en un momento con más cantidad de casos y sobre todo en Latinoamérica. Si todos los países del mundo cuando tuvieron sus picos se cuidaron mucho, nosotros no podemos no cuidarnos", afirmó el funcionario, y remarcó: "Ha pasado mucho tiempo, pero hay cosas concretas que no se las puede relativizar". Ante la pregunta sobre la ocupación de camas de terapia intensiva en la actualidad, concluyó: "En el área metropolitana bonaerense es del 62%".

Todo sigue igual: Fernández, Kicillof y Larreta anunciarán una cuarentena "sin cambios" para el AMBA

Este jueves 30 de julio se registraron 6.377 nuevos casos de coronavirus y 153 muertos en las últimas 24 horas. De esta manera, suman 185.373 positivos en el país y la cantidad de personas fallecidas es 3.311. La jornada marcó un nuevo récord tantos en la cantidad de contagiados como de decesos.

Estos números llegaron en medio de la reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en donde discutían cómo sigue la cuarentena. Según pudo saber PERFIL, estuvieron reunidos tres horas de cara al anuncio que se realizará este viernes. En el encuentro, se determinó que el AMBA va a seguir igual, no se restringe más ni tampoco va a haber más aperturas. Lo mismo va a suceder en el interior del país.

AB/FF