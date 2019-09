"No soy estúpida": Bullrich asegura que hay kirchneristas en las marchas sociales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que algunas personas que movilizaron en la Avenida 9 de Julio para reclamar la emergencia alimentaria "son parte del Frente de Todos" con el objetivo de "provocar" para que el Gobierno "pise el palito" y haya incidentes. Además, al ser entrevistada en el programa de Diego Leuco (por Todo Noticias) le reprochó al candidato presidencial Alberto Fernández no "desmentir" las propuestas de Juan Grabois.

"Si me quieren provocar no me van a agarrar, no soy estúpida", dijo Bullrich. "A mí no me van a agarrar en una situación en la que hay sectores que nos quieren provocar a que este gobierno pise el palito de una provocación". "Si sentimos que hay una manifestación que quiere generar una chispa vamos a ser prudentes, y yo no voy a caer en una trampa para que me generen una situación de explosión", explicó.

Para la funcionaria los políticos "aquellos que tienen una relación política con los movimientos que van a la calle" tienen que llevar calma a la sociedad. "Tienen que ser responsables", dijo Patricia Bullrich.

Bullrich aseguró que algunos de los sectores que se manifestaron en la avenida 9 de Julio durante los últimos días "son parte del Frente de Todos". "Si el Frente de Todos, porque logramos estabilidad en el dólar, larga la pata social... ellos también pueden hablar, y le pueden hablar a Grabois". "Hace una semana Grabois se sentó" con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y "pactaron no más manifestaciones hasta las elecciones" pero "de un día para el otro terminó el acuerdo".

Refiriéndose a la polémica propuesta de Grabois de "expropiación" de tierras, Bullrich dijo que "la matriz de esta construcción política que representa Cristina Fernández de Kirchner tiene una idea de dominio total y absoluto. Domino la Justicia, la prensa, la propiedad, todo. 'Si yo manejo el Estado manejo la sociedad', esa esa la idea".

D.S.