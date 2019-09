Del "se prostituyó" a Pichetto al "rasputín Peña", las frases más polémicas de Grabois

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, se destaca por realizar fuertes declaraciones con respecto a la actualidad política, económica y social del país. Sin ir más lejos ayer desató una fuerte polémica al proponer una reforma agraria en el caso de que gane en las elecciones de octubre el Frente de Todos. Su iniciativa, que implicaría la expropiación de 50 mil parcelas de tierra, no dejó a nadie indiferente.

Para defender su postura, el dirigente social compartió dos videos en su cuenta de Facebook. “Es ridículo que tengamos un país agrario sin una población agraria. Un país campesino sin campesinos. Un país que, supuestamente ¿no?, vive del campo pero en el campo no vive nadie y que tengamos a nuestro pueblo hacinado en las ciudades y en los cordones periurbanos cuando tenemos un maravilloso territorio para poder compartir donde podrían vivir con tierra, techo y trabajo millones de argentinos”, consignó.

En Twitter´, Grabois cuestionó a los funcionarios del Gobierno que salieron a criticar su propuesta: “Le recomiendo a los ministros Luis Etchevehere y Leonardo Sarquís que en vez de indignarse teatralmente por la opinión personal de un militante se concentren en resolver la Emergencia Alimentaria y la catástrofe social que produjeron en Argentina”.

Ayer también usó la red social para apuntar contra el jefe de Gabinete Marcos Peña por la convocatoria a movilizaciones de este miércoles 4 de septiembre: “Quiero dejar en claro que no organizamos ninguna jornada de acampes ni cortes de ruta, sino una de trabajo solidario y la presentación de la Ley de Emergencia Alimentaria. Marcos Peña sigue haciendo operaciones de inteligencia en vez de resolver problemas”.

También repudió al Gobierno por el nuevo monto del salario mínimo que fue homologado esta semana después del reclamo de los sindicatos. “El miserable aumento del salario mínimo muestra la insensibilidad de un gobierno que tira nafta al fuego y hace sufrir al pueblo. El hambre no espera. ¡Emergencia Alimentaria! ¡Aumento de la Jubilación Mínima y el Salario Social! ¡Ningún trabajador ni jubilado en la indigencia!”, sentenció Grabois.

Asimismo, en diálogo con FutuRock mostró su rechazo a las medidas económicas anunciadas por la Casa Rosada tras la corrida cambiaria: "Son palomas, al otro día son halcones pero con cerebro de mosquito".

En los últimos días, el dirigente social salió al cruce del propio presidente Mauricio Macri, quien responsabilizó a los votantes del Frente de Todos por la fuerte convulsión económica que sucedió tras su derrota electoral: “El hambre no espera, Sr. Presidente, deje de boludear y buscar culpables, póngase a trabajar y a buscar soluciones”. En otro mensaje anterior había afirmado: “Macri, el que no tiene credibilidad sos vos ¡Hacete cargo! ¿De verdad te da la cara para decir que "esta elección no sucedió"? Las mentiras de Rasputín Peña las crees vos solo. Aceptá tu fracaso y respetá la democracia: tu soberbia ya hizo demasiado daño”.

Otros dos funcionarios que fueron cuestionados por Grabois son la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Después de una conferencia de prensa de ambos, el referente de la CTEP manifestó: “Los ministros Bullrich y Finocchiaro patoteandome como barrabravas muestran la decadencia del Club Selecto de los Garcas. Deberían dejarse de joder y ponerse a resolver los problemas de la gente para una transición ordenada, pero son esto... un grotesca mafieta en retirada”.

La líder de Coalición Cívica, Elisa Carrió, tampoco quedó exenta. En su Twitter, Grabois consignó: “Carrió dice que la van a sacar muerta de Olivos. Es un mensaje extraño, como mínimo antidemocrático. En principio, debería salir viva por la puerta chiquita del costado, el 10 de diciembre, cuando vence el lamentable mandato del macrismo, ¿pensará quedarse de ocupa?”.

En diálogo con Luis Novaresio por A24, Grabois disparó contra el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Pichetto: "Se prostituyó por un cargo". "Es un sádico, tiene una pedagogía del sadismo, no es republicano y no creo que le sume ni un voto a Macri. Lo pusieron porque Macri tiene que dar garantías de que cuando aplique el nuevo ajuste que va a aplicar y haya un caos imposible de frenar hay un sustituto que está dispuesto a entregar su cuerpo y su alma, y ejercer la violencia contra su propio pueblo”, completó.

En una entrevista en el ciclo Periodismo Puro del CEO de Perfil Network Jorge Fontevecchia, el dirigente social dejó importantes definiciones acerca de su acercamiento al kirchnerismo pero se distanció de algunos de los personajes que marcaron la era K, como el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, de quien indicó que “se hace el compadrito y dejó la economía recontra concentrada".

