Nora Cortiñas vuelve contra a Alberto Fernández: "Nunca lo vi en una marcha de derechos humanos"

La referente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas afirmó que al presidente Alberto Fernández nunca lo vio "participando en ningún organismo de Derechos Humanos ni en ninguna marcha"."Yo no lo vi participar nunca en ningún organismo de Derechos Humanos, en ninguna marcha, nunca le leí un comunicado de nada. Pero eso no quiere decir que puede ignorar el horror y el terrorismo de Estado que vivimos en la Argentina", indicó.

Cortiñas había crispado los ánimos cuando calificó de "negacionista" al jefe de Estado luego de que éste hablara de "dar vuelta la página en un acto militar", aunque luego hubo un acercamiento entre las partes y la tensión se disipó. Tras las aclaraciones de Fernández, la dirigente de Derechos Humanos señaló que nunca más volvería a tildarlo de "negacionista", aunque sigue pensando en que el presidente "se equivocó".

"Me dolió mucho que hablara de las inconductas de un grupo. Acá hubo un genocidio y un plan premeditado, hasta para llevarse a los bebés de las mujeres embarazadas y cautivas. Hubo un plan diabólico muy criminal. Él no puede desconocer. Estuvo en la Argentina, es profesor, un tipo de estudios. Estuvo en puestos del Estado", reafirmó. No obstante, el presidente aclaró que "el entredicho quedó saldado cuando pidió disculpas" y ella se las aceptó.

En declaraciones a Radio Del Plata, Cortiñas marcó diferencias con Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, al sostener que ellas "van a seguir siendo obsecuentes de lo que diga el Gobierno". "Estela y Hebe no son mis enemigas. Caminamos juntas en los peores años. No nos vamos a pelear. Ellas tienen su pensamiento, que quedó desnudo: que van a seguir siendo obsecuentes de lo que diga el Gobierno", señaló, y recordó que ellas dos ya "se habían alineado muy fuerte al gobierno durante el kirchnerismo y ahora siguen".

