Obra pública: CFK fue autorizada a ausentarse hasta su indagatoria

por Cecilia Devanna

La ex presidenta y actual candidata a vice por el Frente de Todos (FdT), Cristina Kirchner, fue autorizada por la Justicia para ausentarse de la ronda de indagatorias que comienza este lunes en el juicio de Obra pública, el primero que la tiene en el banquillo de los acusados. La defensa de la ex mandataria había realizado el pedido esta semana. El debate comenzó en mayo pasado y junto con ella, entre los involucrados están, entre otros, Lázaro Báez, el ex secretario de Obra Pública, José López, y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

La autorización a la ex jefa de Estado fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que lleva adelante el caso.

La medida implica que CFK podrá no asistir al juicio hasta tanto se le fije fecha para presentarse a indagatoria. De acuerdo con el cronograma estipulado por el TOF, ella será la última de los 13 acusados que deberá hacerlo. Si bien es prácticamente imposible calcular cuándo será su turno, hay algo seguro: será después de las elecciones generales. Es decir que, si como todo indica, el FdT triunfa, CFK será indagada ya como ganadora junto a Alberto Fernández de la elección presidencial. Dependiendo de los tiempos será en calidad de electa o ya habiendo asumido. Y si bien aún no se sabe si declarará o no, de cualquier modo deberá presentarse en audiencia ante el TOF y responder sus datos personales.

La medida que alcanza a la ex presidenta ya había sido adoptada de forma idéntica por el tribunal ante pedidos como el de De Vido o López, quienes tampoco asistirán en esta etapa.

Anteriormente, CFK ya había sido autorizada a ausentarse en el primer tramo del debate –en el que se leía el requerimiento de elevación a juicio y las cuestiones preliminares– siempre que acreditara sus labores parlamentarias.

También había recibido el visto bueno para viajar en cuatro oportunidades a Cuba, donde vive desde marzo su hija Florencia, quien se trata allí por diferentes dolencias de salud.