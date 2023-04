Ofelia Fernández, sobre la crisis habitacional: "Acá o tienen un negocio o son medio tarados"

La legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, compartió un video sobre la crisis habitacional en la Capital Federal en el que cuestiona el costo de los alquileres porteños y enfatizó en lo difícil que se vuelve independizarse para las nuevas generaciones.

"Llamado urgente por el derecho a la vivienda. ¿Qué hay atrás de la pesadilla de los alquileres?", cuestionó la joven funcionaria en la descripción del video, quien señaló que "no hace falta que explique lo jodido que se puso irse de la casa familiar, alquilar y ni hablar de comprar una casa".

"Está claro que esto está pésimo, el tema es por qué", se preguntó la legisladora porteña tras analizar de qué forma aumentó el porcentaje del sueldo que se gasta en pagar un alquiler y explicó: "¿De dónde sale poner un edificio? Muchas veces es fácil. Comprás un terreno, ponés un edificio, fin. Pero muchas otras veces, para hacerlo, necesitan al estado".

En este sentido, señaló que el Estado ayuda al sector inmobiliario "para que se puedan construir más pisos en un barrio, para que los eximan de algunos impuestos, para hacerlo en un terreno público fiscal, entre otras herramientas", hechos que "terminan en torres de lujo con viviendas carísimas y vacías".

"Hay 200.000 viviendas vacías en CABA. Es como si Barracas, Palermo, La Boca y Parque Patricios fuesen enteros barrios fantasmas", sostuvo Fernández y reprochó: "¿Por qué la política de la Ciudad está tan regalada?. O sea, ¿por qué el estado tiene que ayudar al sector inmobiliario a tener departamentos vacíos?¿es esto normal?".

Alquileres: Horacio Rodríguez Larreta anunció medidas para beneficiar a inquilinos y propietarios

En esta misma línea, la joven legisladora afirmó que "tener casas sin gente y gente sin casas, alquileres muy caros y compras inalcanzables" es algo que pasa en otras ciudades, aunque aclaró que en otros lugares encontraron diferentes maneras de solucionar el problema, mientras que "Buenos Aires no tiene ninguna".

"Berlín aprobó la expropiación de 240 mil viviendas y ya acordó la adquisición de 15 mil para alquiler social; New York, si da beneficios a un desarrollo inmobiliario pide un porcentaje para ponerle tal precio o alquilar a un sector determinado de la población; Montevideo si una vivienda está vacía un año se empieza a pagar un impuesto progresivo y en Chile el Gobierno promueve un subsidio de hasta cinco años para quienes quieran irse de la casa familiar", ejemplificó.

Acto seguido, manifestó: "¿Cómo puede ser que existiendo tantas herramientas elijas no usar ninguna? Acá o tienen un negocio o son medio tarados. Porque si no te parece que esté bien ninguna de las medidas anteriores, al menos, inventate algo".

La legisladora porteña presionó en la necesidad de aplicar nuevas medidas para resolver la situación y sugirió ejemplos como la expropiación de viviendas en Berlín o los impuestos progresivos que se cobran en Montevideo.

"Esto no es normal. Es desesperante. ¿Qué pasa? ¿Pensamos hacer algo al respecto? Tenemos pensada una serie de proyectos, tenemos tantos otros ya presentados, y en estas semanas me voy a ocupar de mostrarlos", indicó la funcionaria porteña.

Asimismo, concluyó: "Lo que quería dejar en claro en esta ocasión es que, como en todo, nuestra generación va a ser la que tenga que intervenir su presente a tiempo para cambiar su futuro. Hay que imaginar ese futuro, pelearlo y construirlo, porque esto no es normal, no hay que acostumbrarse. Y esto se puede poner peor todavía", advirtió.

¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta?

En relación al mismo tema, esta mañana el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, realizó una serie de anuncios relacionados con los alquileres para aliviar la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires.

"En todas las reuniones de vecinos siempre surge la misma preocupación: lo difícil que es encontrar un alquiler por la falta de oferta y, si lo encuentran, lo difícil y caro que resulta pagarlo", manifestó el funcionario de CABA y agregó: "No hay laburo que alcance, no hay sueldo que alcance y menos en esta situación de inflación ya totalmente fuera de control".

Dicho punto coincide con la visión de Ofelia Fernández sobre lo difícil que es resolver la cuestión habitacional en la actualidad, por lo que Rodríguez Larreta anunció que desde el Instituto de la Vivienda "trabajaron en un paquete de propuestas para mejorar la situación de propietarios e inquilinos", conformado por tres programas.

Proponen prohibir las viviendas vacías en CABA: pasarían a ser alquiladas obligatoriamente

Tres medidas para facilitar los alquileres

Garantía + fácil. Programa que bonifica hasta el 70% del seguro de caución, para que sea posible alquilar sin garantía propietaria, un contrato mediante el cual se garantiza una indemnización para el propietario del inmueble en caso de que el inquilino incumpla las obligaciones, legales o contractuales.

Alquiler + fácil. Otorga financiamiento vía crédito con cuotas accesibles por un monto de hasta tres meses del precio mensual del alquiler con el objetivo de facilitar el pago de los gastos iniciales, como el depósito, garantía, gastos de mudanza y el mes inicial.

Refacción + fácil. Propuesta a través del cual se otorgan créditos tanto para propietarios como para inquilinos con el objetivo de que estos puedan mejorar las viviendas en alquiler y así ofrecerlas el mercado en mejores condiciones y/o adecuarla a sus necesidades.

Larreta esta mañana durante al lanzamiento de las medidas trabajadas desde el Instituto de la Vivienda.

A su vez, el mencionado de paquete de medidas será acompañado por otras decisiones tomadas desde la Legislatura porteña, lugar desde donde buscarán la ampliación de la exención impositiva de ingresos brutos para contratos de alquiler, elevando el tope de la exención de $ 75.000 a $ 220.00 en hasta tres propiedades.

En este sentido, con el objetivo de que cada vez más departamentos se alquilen de manera formal, aquellas unidades registradas en el Instituto de la Vivienda serán eximidas del ABL y el impuesto inmobiliario por un plazo de hasta 36 meses o hasta el fin del contrato vigente.

Sin embargo, cabe aclarar que las medidas anunciadas por el precandidato a Presidente de JxC no coinciden con aquellas que utilizó de ejemplo la legisladora porteña, quien tomó una postura más inclinada a confrontar con el sector inmobiliario y no tanto a otorgarle beneficios para fomentar el alquiler, al mismo tiempo que esta no se pronunció sobre la Ley de Alquileres mientras que Larreta pidió su derogación.

Ley de Alquileres: qué podría pasar con los contratos vigentes si cambia la normativa

"Vamos a dar el debate sobre el desafío habitacional de Buenos Aires, esto incluye una visión para las próximas décadas, involucra a todas las fuerzas políticas porque es un tema que trasciende al gobierno de turno y hay que transformarlo en una verdadera Política de Estado", sostuvo al respecto el jefe de Gobierno porteño.

Por otra parte, el precandidato a Presidente de Juntos por el cambio también habló sobre la Ley de Alquileres, sobre la cual señaló que "no resolvió el problema, sino que empeoró la situación para los dueños y para los inquilinos", por lo que sostuvo que "hay que derogar la ley y trabajar en un marco legal que sea funcional para ambas partes".

"Nos tiene que ayudar a resolver lo que es la crisis habitacional más grande en 30 años. Ya no es que no se puede acceder a comprar una vivienda, no se puede ni alquilar", insistió el funcionario y afirmó que "los diputados están trabajando y buscando alternativas para priorizar la necesidad de la gente".

AS./fl