Oscar Parilli: "Ahora sale a la luz la cloaca de los servicios de la que fuimos victimas"

El senador nacional, Oscar Parrilli, apuntó contra el macrismo tras la revelación de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre las supuestas escuchas ilegales durante el último gobierno: "Ahora sale a la luz la cloaca de los servicios de la que fuimos victimas".

El ex titular de la AFI apuntó contra su sucesor Gustavo Arribas, al que tildó de "un ser perverso" porque "lo que hizo en la AFI, no tiene nombre". "Me parece que sale a la luz la cloaca de los servicios de la que fuimos victimas durante cuatro años", manifestó en diálogo con Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa.

Nueva denuncia: 403 periodistas y cerca de 100 dirigentes espiados

"Integrantes de la AFI llegaron a contratar gente vinculada al narcotrafico para poner bombas. Si esto se comprueba, se pasan todos los limites", expresó Parrilli. En esa línea, recordó la camarista Ana María Figueroa declaró ante la Justicia que el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, "la presionó por un tema vinculado al Memorandum de Irán" y la consideró "la primera víctima del lawfare".

"Nosotros sentíamos en carne propia las filtraciones telefónicas, los seguimientos personales, los amedrentamientos e hicimos denuncias permanentemente", dijo y recordó que Cristina Kirchner denunció en 2018 "el esquema de persecución".

El senador también apuntó a la relación de los medios de comunicación en las escuchas ilegales: "Está claro que había acuerdos entre funcionarios y medios para extorsionar a los jueces. Nos enteramos que Clarin, usó especialistas, para analizar mi perfil y el de Cristina, por medio de la escuchas ilegales".

La jueza Martina Forns se sumó a las denuncias por "presiones" en el gobierno de Macri

E hizo referencia en particular al periodista Luis Majul: "Es un pobre hombre, es una caricatura. Pero no me pone contento que lo espíen. No pretendo le hagan a el lo que me hicieron a mi".

Por último, habló de lo que cree que debería hacer el Gobierno para reformar al sector de Inteligencia: "Hoy la AFI no tiene relación con la investigación criminal. Tenemos que generar, una nueva inteligencia. Este es un desafío que tenemos".

ED CP