En las horas previas al acto que realizará Javier Milei en Tucumán por el 9 de Julio y donde finalmente se firmará el Pacto de Mayo, se siguen sumando nombres tanto en la lista de asistentes como de ausentes. Al respecto, se conoció que Mauricio Macri participaría de la convocatoria, siendo así el único exmandatario presente, mientras que los jueces de la Corte Suprema y la Coalición Cívica (CC) pegarán el faltazo.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los cuatro miembros del máximo tribunal, anunciaron que no estarán presentes en el evento a través del área de ceremonial de la Corte Suprema, que ya se lo informó a ceremonial de la Casa Rosada. Sin embargo, no especificaron los motivos de su decisión.

Los magistrados no serán los únicos ausentes en la celebración con la que la gestión libertaria buscar sellar un acuerdo con 10 puntos claves de cara al futuro. Es que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó en los últimos días su decisión de no asistir: “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”. Tampoco irán el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán.

En tanto, Macri, el único de los expresidentes que había confirmado su presencia para la frustrada convocatoria del 25 de Mayo, generó dudas en los últimos días luego de que se tensionara su relación con el Ejecutivo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad.

Sin embargo, desde su entorno confirmaron a Clarín que este domingo el exjefe de Estado tomará un avión de regreso a la Argentina desde Europa, donde ayer estuvo presente en el torneo de tenis de Wimbledon, para sumarse a la convocatoria del libertario en Tucumán.

La Coalición Cívica no asistirá al acto: "No está muy claro el objetivo del Pacto"

El titular de la CC, Juan Manuel López, anticipó que la fuerza que conduce no asistirá a la vigilia con motivos de la firma del Pacto de Mayo. Según explicó, se trata de una convocatoria direccionada a los gobernadores, a la par que argumentó que los legisladores tienen el Congreso de la Nación como canal de diálogo con el Poder Ejecutivo.

“No vamos a ir, pero no hacemos de eso un tema. Estamos siempre para dialogar en el Congreso, la invitación fue muy frugal. Coincidimos en los puntos, pero no está muy claro el objetivo”, planteó en una entrevista para Radio Rivadavia. En ese sentido, desde el Gobierno dejaron saber que finalmente los gobernadores serán los únicos habilitados para firmar.

Al respecto, López precisó: “Es una vigilia por el 9 de julio y está más que nada direccionada a los gobernadores, nosotros hicimos nuestro aporte en la Ley Bases, en el paquete fiscal, ayudando a que salga, marcando límites, haciendo correcciones y vamos a estar para discutir todos los temas que proponga el Presidente porque es nuestro trabajo y nuestra vocación”.

Juan Manuel López, el titular de la CC, dijo que la convocatoria "está más que nada direccionada a los gobernadores".

“No está claro el objetivo del acto, no sé bien de qué se trata, qué se firma y cómo. Es un acuerdo y le da más entidad a los gobernadores porque la Argentina tiene pendiente una discusión de recursos, en este contexto de falta de dinero, de cuánto ponen en ese ajuste Nación y las provincias. El principal conflicto se traduce ahí”, insistió.

El diputado planteó además que los conflictos más fuertes entre los bloques residían en la distribución de los recursos dado que se trata de un tema que aqueja a todos los sectores. “Es estratégica la discusión con los gobernadores”, definió.

Las ausencias en medio de la polémica por los jueces propuestos y el proyecto de ampliación de la Corte

La ausencia de los magistrados se da en medio de la decisión del Gobierno de impulsar dos pliegos de candidatos a cubrir vacantes en el máximo tribunal, los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, así como de la idea de ampliar el número de miembros del máximo tribunal.

En ese sentido, ante las primeras versiones de ampliación de la Corte, la Justicia se mostró cautelosa, ya que no se trata del primer proyecto que se formuló en los últimos años en torno al tema. Sumado a esto, creen que es una cuestión que primero se tiene que zanjar en los otros poderes, a nivel Ejecutivo y Legislativo.

Asimismo, dos jueces del máximo tribunal ya habían expresado su postura respecto a la posibilidad de ampliación. Uno de ellos fue Lorenzetti, quien declaró en 2022 que "no se puede hacer populismo judicial", en una crítica al intento del kirchnerismo de ampliar de 5 a 15 el número de integrantes. El otro fue Rosatti, el presidente del órgano judicial, quien había manifestado: "Sería bueno que nos consulten".

Los miembros de la Corte Suprema no especificaron los motivos de su asuencia.

El pliego de Lijo fue otra de las temáticas que refirió López luego de confirmar que la CC no asistiría al acto. Al respecto, denunció que “hay temas institucionales que recién ahora hay espacios para comentarlos y que tienen que ver con la baja calidad institucional del gobierno”. También aseguró que la administración libertaria “tiene algunas urgencias, presta atención a algunos temas, a otros le presta muy poca y toma decisiones que atentan contra la calidad institucional de la Argentina”.

“La Corte desde ya que nos preocupa. Milei no pudo explicar en estos meses -desde enero venimos preocupados porque estaba el rumor de que Lijo iba a ser propuesto- por qué lo proponen”, criticó en sintonía con lo expuesto por la máxima referente de la coalición Elisa Carrió sobre la posibilidad de que Lijo integre la Corte Suprema. “El Gobierno no puede explicar por qué propone a este juez que es el gran garante de la impunidad en Comodoro Py”, añadió.

Por último, el diputado sugirió la posibilidad de que la administración de Milei cerrara acuerdos con la de Alberto Fernández al plantear que, a pesar de las denuncias orales sobre irregularidades en el Estado, no se avanzó por las vías judiciales correspondientes.

“La omisión de denuncia está penada, los funcionarios si encuentran un delito tienen la obligación de denunciar. Puede ser que se estén tomando el tiempo, puede ser que estén haciendo auditorias, pero ha pasado tiempo importante, prudencial, para que esa cosas que dicen que encontraron empiecen a tener una formulación de denuncia penal”, reclamó y concluyó: “Es la obligación y moralmente corresponde, sino es un relato para la opinión pública decir hicimos tal cosa o hicimos tal otra, y nos queda a muchos la sospecha de si no arreglaron con la vieja gestión”.

