Para Claudio Mardones, la comisión investigadora del caso Libra podría quedar estancada

El periodista de política, Claudio Mardones, contó en Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) los detalles sobre el funcionamiento de la comisión investigadora del criptoestafa Libra que comenzará a sesionar este miércoles y advirtió que podría trabarse el funcionamiento. “El oficialismo hizo una interpretación del reglamento interno de la creación de la comisión de cómo tienen que elegirse a los integrantes”, señaló.

La muerte de Jorge Mario Bergoglio, el duelo de la semana pasada, implicó que todo lo que estaba previsto para la semana pasada pasara para esta semana. Y esta es una semana corta, la línea que define todo: Primero de Mayo, Día del Trabajador, y por ende lunes, martes y miércoles en el Congreso de la Nación, pero especialmente en la Cámara de Diputados, requiere una atención especial.

Repasemos muy cortito. Mañana sucede algo que no ocurre en la Cámara de Diputados desde 1995, cuando Domingo Felipe Cavallo fue citado en el marco de una interpelación, es decir, obligado por el artículo 71 de la Constitución Nacional, que le permite a los integrantes de la Cámara de Diputados, si hay acuerdo y están los votos, citar a distintos miembros del Poder Ejecutivo Nacional para que den explicaciones.

Bueno, en ese sentido, lo que se espera mañana es que finalmente esa escena que no se ve desde 1995 en la Cámara de Diputados se va a dar mañana a partir de las 14.

Hay cuatro funcionarios citados. Hay uno que seguro no va, que se lleva todas las apuestas de la inasistencia, porque no quiere pisar el Congreso de la Nación, ni el Senado ni la Cámara de Diputados. Me refiero al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que no ha ido a la Cámara Baja ni a defender ningún proyecto de presupuesto.

No ha asistido a dar explicaciones en ninguna instancia, ni siquiera cuando se lo han pedido amigablemente. Así que, en este caso, a partir del escándalo desatado por la criptomoneda Libra, lo que es más seguro es que el ministro de Economía no asista. También es posible que no asista el titular de la Comisión Nacional de Valores.

Sí hay dos números puestos: uno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuya presencia está confirmada y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el gobierno no se animan a dar por cerrado que va a estar, pero algunos aseguran que, ya con cierta experiencia en la lluvia ácida de las preguntas en la Cámara de Diputados, es muy posible que mañana esté.

El otro interrogante es cómo va a ser el funcionamiento. Porque una interpelación de este tipo, aunque estén presentes dos ministros de los cuatro funcionarios citados, puede extenderse desde las 2 de la tarde hasta la medianoche. Así es que, a esta hora, hay distintos funcionarios legislativos que están tratando de planificar cómo va a ser esta sesión especial de interpelación.

Acá hay un dato: Guillermo Francos ya tiene una parte del camino alisado. Porque hace menos de 15 días ya compareció ante la Cámara Baja, en el marco del artículo 101 de la Constitución, que ordena que el jefe de Gabinete, una vez por mes, tiene que dar explicaciones e informes sobre la gestión del gobierno.

La idea original era anticipar esa comparecencia para evitar la interpelación. No funcionó esa negociación. Ya con un Francos que sabía de antemano que iba a tener que asistir a la Cámara de Diputados dos veces en 15 días, ¿qué es lo que hizo en la última comparecencia? Eligió no contestar ninguna de las preguntas del criptoescándalo.

Por ende, hay 80 preguntas que el ministro coordinador ya sabe de antemano, que ya las tiene listas, contestadas por escrito, que las suprimieron del informe de esas 4.000 preguntas del informe que ofreció hace poco en la Cámara de Diputados.

Así que la primera etapa va a arrancar ya con preguntas y respuestas precocinadas, porque el ministro coordinador ya sabe de antemano por dónde venía. De hecho, el radicalismo buscó anticipar su presencia con 20 preguntas que también le hicieron saber de antemano.

Así es que es posible que nos encontremos con un Guillermo Francos que conteste con un menú preestablecido. Después va a llegar el momento de lo inesperado. Y acá está el tema de fondo para el gobierno nacional. El tema no solamente pasa por los dos ministros que van a comparecer en la Cámara de Diputados, sino porque el caso Libra vuelve a reactivarse, vuelve a reinstalarse en la conversación pública y en la agenda política.

No va a ser el único capítulo. El otro capítulo está previsto para el miércoles, y el miércoles es el arranque de la famosa comisión investigadora que tiene un plato fuerte muy difícil, y es definir a sus autoridades. Desde que fue creada por la Cámara de Diputados hasta ahora, el oficialismo hizo una interpretación del reglamento interno de la creación de la comisión de cómo tienen que elegirse a los integrantes.

Estaba pensada una comisión para 24 miembros y quedó en 28, especialmente porque se armaron varios interbloques para aprovechar la definición de creación de la comisión investigadora. ¿Qué implica esto, Marcelo? 14 frente a 14. Es decir, que hay un virtual empate entre los integrantes de la comisión investigadora.

Esto significa que la comisión investigadora tiene 90 días de trabajo por delante, pero podría quedar totalmente estancada a partir de este empate técnico.

Buena parte de los humores del miércoles en la mañana se van a definir mañana a partir de las 14, cuando Guillermo Francos empiece a contestar las preguntas, cuando se sepa si finalmente solamente estarán Francos y Mariano Cúneo Libarona, o si habrá alguna otra sorpresa.

Ahí es donde se abre la ventana de lo inesperado, lo que más le preocupa al gobierno: que eso inesperado pueda abrir alguna brecha en sus líneas defensivas y que algo salga mal. Lo mismo pasa en la comisión investigadora: algunos quieren citar a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Quizás por eso en el oficialismo están tan empeñados en que esa investigadora, que arrancaría el miércoles arranque estancada.

