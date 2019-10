Para el Financial Times, "es un mal presagio" que Fernández pida la liberación de Lula da Silva

El diario económico estadounidense Financial Times analizó la victoria del kirchnerismo en las elecciones presidenciales de este domingo diciendo que la economía será el principal, pero no el único de los desafíos que deberá enfrentar Alberto Fernández desde el 10 de diciembre: otro gran desafío será enfrentar a su vicepresidenta.

Fernández debería “romper con las viejas y malas costumbres del peronismo” para garantizar que Cristina Kirchner, sea juzgada en las 11 causas de corrupción que tiene abiertas. “En este aspecto, es un mal presagio que el ahora presidente electo haya pedido la liberación del izquierdista brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple una condena de prisión por corrupción”, dice el diario.

En una columna titulada “No hay luna de miel para el nuevo líder de la Argentina”, el Financial Times dice que nuestro país no necesita peronismo, sino pragmatismo, para resolver su crisis. “Los desafíos que enfrenta Alberto Fernández son particularmente gigantescos”, indica el periódico, que menciona la recesión, el default, la pobreza y la inflación. “Fernández debe abordar todo esto con una coalición díscola, un pueblo impaciente, mercados frágiles, inversores escépticos y una compañera de fórmula que encuentra entre las figuras que más dividen a los argentinos”, agregan.

Refiriéndose al presidente Mauricio Macri, el FT dice que “parte de la culpa del desastre económico” es suya (menciona su “incapacidad para frenar la inflación”), pero advierte: “Cristina Fernández de Kirchner en 2015 le dejó dudosas estadísticas económicas, una salvaje emisión de dinero, controles de precios y acusaciones de galopante corrupción”.

Según el periódico, la expresidenta “demostró una astucia política magistral al presentarse como vicepresidenta”, pero ahora Fernández “debe mostrar el mismo sentido político para asegurarse de ser él, y no su antigua jefa, quien tomará las decisiones”.

D.S.