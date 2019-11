Para Pichetto, Alberto Fernández "tiene que dejar de comprar conflictos bolivarianos"

Miguel Ángel Pichetto se refirió a la situación de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, y a la intervención de Alberto Fernández para brindar asilo al mandatario por el golpe de Estado. Al respecto, Pichetto fue crítico y consideró que "todavía no asumió y ya está metido en un montón de temas latinoamericanos", por lo que le "aconsejó" al presidente electo recomponer las relaciones con Brasil y "dejar de comprar conflictos bolivarianos".

"El gobierno electo todavía no asumió y ya hay un montón de temas latinoamericanos en los que estamos metidos. Es un poco mucho. Hay que tomar estos temas con mayor tranquilidad. Hay que amigarse con el gobierno actual del presidente Bolsonaro. Guste o no guste, tiene mandato por cuatro años. Por ahí va el camino”, dijo. Y agregó: "Hay que dejar de comprar todos los conflictos bolivarianos", en diálogo con Radio Zónica.

Sobre el golpe de Estado en Bolivia, el senador de Río Negro consideró que Evo Morales es "corresponsable de la crisis institucional y política” que atraviesa su país por haberse presentado a elecciones pese al plebiscito popular que le negaba esa posibilidad. "(Evo Morales) Intentó permanecer en el poder por otro período, cuando en realidad esa puerta estaba cerrada en el plano constitucional. El propio Morales había hecho la reforma de la Constitución y había establecido cuáles eran los límites", opinó.

Alberto Fernández criticó a Trump por su postura sobre Bolivia: "Estados Unidos retrocedió décadas"

Para Pichetto, aunque se pueda hacer “una valoración positiva de su gestión económica", resaltó que Morales intentó ser candidato por un período más y la sociedad boliviana la dijo que no. "Eso demostraba el agotamiento de Morales en el poder. Con un planteo jurídico fue a la Corte, en donde él tenía un dominio, y obtuvo el sí", apuntó.

En sus palabras, como las Fuerzas Armadas "no quisieron reprimir" a los que se manifestaban contra Evo Morales, se desencadenó un conflicto mayor que derivó en la renuncia del presidente, pero al igual que el presidente Mauricio Macri, consideró que no hubo golpe de Estado. "Técnicamente, no hubo un golpe de estado clásico como en la década del 70 donde las fuerzas militares tomaban el gobierno y se hacían cargo del poder", manifestó.

Bolivia: uno de los asesores legales de Macri condenó en el Parlasur "el golpe cívico-militar"

En la mañana de este martes, el Presidente hizo referencia a la crisis en Bolivia, aunque evitó referirse a la situación como un "golpe". "Quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia, creemos en el diálogo como único mecanismo de salida de cualquier crisis que pueda tener una Nación. Entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano y que sus mecanismos previstos en su Constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión”, manifestó. Macri citó a la carta democrática interamericana de la OEA y subrayó que “la celebración de las elecciones libres y justas son esenciales para la democracia”

En tanto, Pichetto consideró que la conflictividad en ese país "se agravó con las cuestiones vinculadas al fraude electoral". "Iba a haber balotaje, se cortó el conteo del comicio y a la mañana dijo que había ganado en primera vuelta. ¿Qué hubiese pasado si eso sucedía en las elecciones en Argentina?", cuestionó.

A.G./ CP