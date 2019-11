Congreso: El Interbloque de Cambiemos aún negocia que hacer frente al golpe de estado en Bolivia

por Ramón Indart

El golpe de estado en Bolivia presentó la primera gran interna dentro de la alianza de Cambiemos. Es que mientras que el Gobierno, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, insiste en negar que la intromisión de las Fuerzas Armadas se traten de un golpe de estado, la opinión no es compartida por uno de sus principales aliados como es la Unión Cívica Radical (UCR).

Por esa razón, ante la sesión especial que habrá en la Cámara de Diputados este miércoles convocada por la oposición para "condenar el golpe de estado", el interbloque que lidera el radical Mario Negri se reunirá esta tarde/noche para buscar una salida consensuada. Las fuentes parlamentarias consultadas por PERFIL reconocieron que aún no hay acuerdo sobre que plantear ni de que modo. Si bien la intención es redactar un proyecto propio, definir lo sucedido el domingo como golpe de estado iría a contramano de lo que planteó Macri durante las últimas 48 horas.

"Da igual si es un golpe de estado o no. El punto es que en Bolivia tiene que haber elecciones libres y tiene que haber una sucesión presidencial", dijo el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo. La frase fue muy distinta a lo escrito por el comité nacional que sentenció "Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica".

Por su parte, la CC expresó: "El orden constitucional y democrático es la base de la organización para la paz y la prosperidad de los países de nuestra región". Y recordó: "Nuestra historia en la región ha dado cuenta de que no han sido la solución, sino que dieron inicio a los periodos más violentos y complejos en la vida de nuestros países". Sin embargo, también cuestionó a Morales: "Mantener el imperio de la Constitución es imprescindible, respetando la periodicidad de los mandatos y la división de poderes sin correrse un centímetro de la vía democrática. Ese no fue el camino elegido por Evo Morales y fue el inicio de la alteración del orden constitucional y democrático que hoy vive Bolivia". La definición de golpe de estado no estuvo presente.

Este mediodía diputados del Frente de Todos formalizaron la convocatoria a sesión especial para el miércoles, desde las 15.30. La solicitud fue encabezada por Felipe Solá, quien se encamina a ser el nuevo canciller a partir del 10 de diciembre. Pero además, aparece entre los firmantes el macrista Daniel Lipovetzky, junto al jefe del bloque Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi. Suscribieron por el bloque K los diputados José Luis Gioja, Luana Volnovich, Cristina Alvarez Rodríguez, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Andrés “Cuervo” Larroque, Horacio Pietragalla y Mónica Macha. El pedido incluye un listado de cinco iniciativas, pero desde la oposición aseguraron a este medio que intentarán sacar una redacción unificada, que tendrá como punto principal el repudio al “golpe de Estado” en el país vecino, una definición rechazada desde el Gobierno.

