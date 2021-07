El Partido Obrero de Altamira y Ramal pidió unas PASO de toda la izquierda

La Conferencia Electoral de la Tendencia del Partido Obrero, que tuvo lugar en los días 1 y 2 de julio, votó a favor de participar en unas PASO de toda la izquierda, y designó como cabezas de las listas a Marcelo Ramal en la Ciudad de Buenos Aires y a Jorge Altamira en la Provincia de Buenos Aires.

La Tendencia, que está obteniendo su personería electoral con el nombre de "Política Obrera", presentará listas también en Tucumán, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, anunciaron en un comunicado.

"Nuestro planteo de PASO, es una iniciativa para que el electorado concentre su atención en una sola lista de izquierda. La pandemia, ha acentuado las tendencias disolventes de la sociedad capitalista, en su raíz, a nivel mundial, y golpeado la solvencia financiera y política de los estados capitalistas, que han salido al rescate de la clase dominante", señaló Jorge Altamira.

En esa línea, agrego´: "Es cuando, más que nunca, el socialismo es la única alternativa a la barbarie. Las PASO deben servir para advertir a los trabajadores acerca de este impasse histórico del régimen social actual, y una oportunidad a cada partido para que explique su propia plataforma".

A su turno, Marcelo Ramal, economista y ex legislador de la Ciudad, afirmó. "Unas PASO ofrecerían finalmente candidaturas únicas de la izquierda contra los dos frentes del FMI – el pretendidamente ‘nacional y popular’, de un lado, y el ‘republicano libremercadista’, del otro. Serían el escenario de un gran diálogo entre los trabajadores y la Izquierda, para ir con mayor fuerza a las elecciones generales”.

Hace un mes, en diálogo con PERFIL, el dirigente de izquierda recordó su salida del Partido Obrero y las ideas de este nuevo partido: "Defendemos principios sagrados. Formamos una Tendencia y nos expulsaron del Partido Obrero. No queremos abandonar el principio de derecho de Tendencia. En un partido tiene que haber democracia, todos pueden discutir todo. La Tendencia significa que hacés un planteamiento y convocás a que adhieran las personas".

"No hay discusiones en forma aislada. Para que prospere, el que coincide con estas posiciones trabaja para que prosperen estas decisiones. Es un debate de tendencias, de agrupamientos dentro de la organización. Es la democracia. Si no te podés agrupar, los aparatos de un partido dominan y no hay democracia. No te podés regir internamente por una norma autoritaria", afirmó.

En el comunicado, agregaron: "Actuamos en los sindicatos, en el movimiento de los desocupados, en la juventud, en la lucha de la mujer y en la lucha internacional, al lado de las rebeliones populares".

"Política Obrera es el nombre con el cual el Partido Obrero fue fundado en 1964. En 1976, Política Obrera fue ilegalizada por la dictadura militar. Retomamos, en otras circunstancias políticas, nuestra identidad primigenia, incluido en ella el Partido Obrero, cuya historia forjamos, con el programa que nos es propio", recordaron.

"En momentos de una crisis humanitaria de la organización social vigente, denunciamos que el capitalismo ha puesto el lucro por encima de nuestra salud y nuestras vidas", apuntaron en el comunicado.

En esa línea, adelantaron: "Política Obrera presentará en las próximas semanas las cuatro mil afiliaciones necesarias para su legalización definitiva, que habilitará nuestra presentación en las elecciones de setiembre y noviembre. Además, está próximo el reconocimiento provisorio en la provincia de Buenos Aires, junto a las personerías ya obtenidas en Santiago del Estero, en Tucumán y reconocimientos municipales que tramitamos en varios departamentos del cordón industrial de Santa Fe".

