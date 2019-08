Cristina Kirchner: "Nos pone contentos que comprendan que las cosas deben cambiar"

La candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, agradeció a los que “comprenden que las cosas deben cambiar” y exigió al Gobierno que “esta noche se conozca el número verdadero que se ha obtenido en estas elecciones”.

“Quiero dirigirme al gobierno nacional, especialmente al ministro de Interior, que es el responsable en lo institucional de estas elecciones, al Presidente de la república, Al señor jefe de Gabinete, al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el año 2017”, expresó la senadora en un video grabado que se emitió pasadas las 23.

Cinco razones que explican por qué ganó Alberto Fernández en las PASO 2019

“Allí la diferencia en la PASO fue de medio punto y eso se repitió en el escrutinio. Sin embargo, todos recordarán aquella noche cuando la plana mayor de Cambiemos bailó festejando un triunfo que no había sido tal y debimos esperar muchos días para que después en el escrutinio definitivo reconocieran que habían perdido por medio punto”, recordó.

“Quiero agradecer a todos y a todas las que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos, realmente los números que estamos teniendo de las mesas testigo y de las boca de urna nos hacen ponernos muy contentos, muy optimistas”, expresó.

Qué necesitan Alberto Fernández y Mauricio Macri para ganar en primera vuelta

Y continuó: “Nos pone contentos que muchos argentinos y argentinas comprendan que las cosas deben cambiar, porque así como estamos no estamos bien, no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos. En gran parte, hemos dejado de ser felices, son demasiado grandes las dificultades. Por eso quiero agradecer a todos lo que apoyaron esta propuesta”.

La exmandataria se encuentra en Río Gallegos a donde viajó el pasado jueves por la noche para apoyar a la gobernadora Alicia Kirchner en el último tramo de su campaña por la reelección. La ausencia de vuelos la obligó a quedarse allí este domingo sin poder llegar al búnker de campaña que el Frente de Todos montó en el barrio porteño de Chacarita. Recién podrá regresar el lunes, cuando se reanuden los vuelos.

MS/MC